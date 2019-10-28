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28/10/2019 08:45

《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊部署反彈

　　《牛熊志選》恆指上周沿著１０天線窄幅整固，波幅範圍在２６５００點至２７０００點之
間，短線未有明確方向，策略上以候低吸納部署為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四
（２４日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３１１６萬港元資金淨流入，顯示有資金流入
好倉，恆指熊證則累計約１１０６萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截
至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５１００點至２５３９９點之間，累計相當約１１７４
張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７１００點至２７３９９點之間累計了相當約２０３７張
期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至１５﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
１﹒０個波幅點至１５﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，，匯豐（００００５）的引伸
波幅下降１﹒２個波幅點至１５﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點
至２０﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至２３﹒３％；中油
（００８５７的引伸波幅下降３﹒６個波幅點至２１﹒７％；海油（００８８３）的引伸波幅下
降２﹒３個波幅點至２６﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至
１７﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒１個波幅點至２１﹒９％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至１７﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降１﹒８個波幅點至１８﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至
１６﹒６％。
　　輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約４８２５萬
元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行
使價約３５３元至３５８元附近的中期價外條款，實際槓桿約１３倍至１４倍；牛證方面，資金
留意收回價３０６元至３１３元之間的較貼價條款，收回距離約０％至３％，槓桿約１９倍至
４４倍。另外，小米相關認購證及牛證期內錄得約２２４１萬元資金淨流入部署，資金留意行使
價１０元至１０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約９倍；牛證方面，資金留意收回價
８元至８元之間的條款，收回距離約９％至１１％，槓桿約５倍至６倍。
　　至於看空資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約４３９萬元資金淨流入部署
。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５３元至５５元附近的中期價外條款，實際槓
桿約１０倍至１３倍；熊證方面，資金主要留意收回價６２元至６７元附近的條款，收回距離約
２％至１０％，槓桿約８倍至２４倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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