《一周攻略－周進略》美聯儲料減息，防守板塊看漲

《一周攻略》承接著過去一段日子的好消息，資產市場原則上應該有往上的動力，但這個原

則沒有考慮更重要的因素，就是「市場預期」。

正如本欄一直強調，「期望管理」的重要，而當中投資者對於重大事件，包括近來所謂的好

消息，例如貿易談判和「脫歐」談判等，新聞每天都有，不同人有不同預期，但不會完全沒有想

法。



＊早押注者先沽出＊



故此，各種資產的價格，市場一值透過押注去反映觀點的轉變，亦因此，到了真有好消息，

例如某些較明顯的談判成果，也會有部分先進場者，選擇先行離場，作為落實其預期，讓他們先

於別的投資者行動而有利可圖。當中他們的押注不無風險，而回報正是補償給他們，讓他們承擔

這一部分風險。

正因如此，如斯重大的新聞，到了真正公布時，資產即使不完全是獲利沽壓，也不見得再往

上推進太多，反而是可能是進三退二，有人追入，亦有人先走，如此格局，才是真實世界所見的

現象。



＊敵不動，我不動＊



據此，投資者不難發現，投資者除非事先押注，否則，到了消息真正公布時才追入，未必次

次有效，一來，受上述沽壓的逆水阻擋；二來，沒有太多人追入，因為別人也預期同樣的情況，

大家都忍手，敵不動我不動也。

相比之下，短期之內，較重大事件尚有本月底的美聯儲議息。同樣地，目前外界已有一定想

法，多數人憧憬會減息，少數人認為不會，這不打緊，當下的想法，在圖利的誘因下，一定已反

映在市價上，至於稍後事態發展有變，又有新的市場而已。



＊折現率降，資產價漲＊



對於減息，不難發現，同樣充滿不確定性，但另一邊廂，卻又有一定套路可以留意。例如，

決策者本身都有一定的心理模式，如果在幾個月之前沒有開展減息，則每一次由未開始減變為真

的減，都有一定決策壓力。相反，若較早前已減了兩次，如今繼續蕭規曹隨，只要背後的決策模

式和相關因素沒有太大的相反證據，一般傾向是繼續沿用已有的方向，應是合乎常理的。

如此一來，投資者不難預期，本月底減息，應可以順勢而為，為組合內的部署，增加受惠減

息的部分。誠然，純粹以減息而言，對整體資產價格應有提升，這是資產價格折現率下降的體現

。然而，具體而言，有某些板塊受惠較多，一般來說，公用或房託，以至有相對穩定派息的選股

，應可看高一線。



＊投資者非純粹尋息＊



當然，這些明顯的投資選擇，很早以前已經一直在漲，估值不算便宜，直到近月來有本身基

本面的擔憂，才有一定跌幅而已。

相比之下，港股場上，近來較多的新股活動，氣氛不俗，而其他新經濟相關的板塊，亦有一

定關注，說明了投資者真正押注時的取態，亦非純粹的「尋息」活動，而是有一定的憧憬，故不

太介意新經濟板塊的盈利穩定性，反是潛在的爆炸力，才是焦點。



＊恆指退又進，阻力二萬八＊



是的，這就是風險與回報的重點所在，沒有穩定盈利的支持，純粹憧憬可以突然消失。因此

，從組合管理角度，不能太集中這種取態，而應該有相當比重的核心持股，放在上述尋息活動的

選股上。

短期而言，恆指進進退退，但無礙繼續往上，起碼一直到二萬八附近，從技術走勢上是補裂

口，從氣氛上亦有一定理據，再往上則要更大利好因素，暫時未見出現也。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

