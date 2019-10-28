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28/10/2019 10:00

《套期保值－蕭猷華》油價可看高一線

　　《套期保值》油價上周五（２５日）上升，錄得一個月以來最大單周升幅，紐約期油升
４３美仙，收５６﹒６６美元；布蘭特期油升３５美仙，收６２﹒０２美元。中美雙方表示第一
階貿易協議基本完成，市場氣氛樂觀，風險胃納上升。此外，油組１２月會議可能進一步減產，
利好油價。美國石油公司繼續削開支，鑽油井數目連續１１個月減少。
　　紐約期油升破每桶５５美元，短期阻力在５７美元。不過，股市氣氛向好，有望帶動油價向
上，料油價有機會上試５９美元。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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