【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２８日專訊》近期不少上市公司建議股本重組，當中涉及股份合併，僑雄國

際（００３８１）最新公布建議將每１０股合併為１股，並大削每股面值以低於股價，藉此符合

規定，可發掘股本集資機會。預期股本重組於２０２０年１月１０日生效。

根據上市規則，如上市公司之證券市價接近０﹒０１元之極端水平，聯交所保留要求發行人

更改交易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公司主動進行股份合併，以遵守上市規則

之交易規定。

另外，上市公司每當派息、派送紅股及權證、供股等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日

期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

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