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即市新聞

28/10/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》近期不少上市公司建議股本重組，當中涉及股份合併，僑雄國
際（００３８１）最新公布建議將每１０股合併為１股，並大削每股面值以低於股價，藉此符合
規定，可發掘股本集資機會。預期股本重組於２０２０年１月１０日生效。
　　根據上市規則，如上市公司之證券市價接近０﹒０１元之極端水平，聯交所保留要求發行人
更改交易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公司主動進行股份合併，以遵守上市規則
之交易規定。
　　另外，上市公司每當派息、派送紅股及權證、供股等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日
期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中海重工（００６５１）　四十合一　　　２９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
大凌集團（００２１１）　五股送一份　　　４╱１１　　６╱１１－７╱１１　　１９╱１１
　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證
中播控股（００４７１）　二十合一　　　１２╱１１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新鴻基地產　　　（０００１６）　　末期息３﹒７元　　　　　　　　　　　　　１１╱１１
新世界發展　　　（０００１７）　　末期息３７仙　　　　　　　　　　　　　　２１╱１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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