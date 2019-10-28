【企業盈警】浩柏國際（０８４３１）料中期錄得虧損

《經濟通通訊社２８日專訊》浩柏國際（０８４３１）發盈警，預期截至２０１９年９月

３０日止六個月將錄得虧損淨額，上年同期則錄得溢利淨額約２５０萬元。

扭虧為盈主要歸因於毛利減少，原因是期內根據變更訂單進行的若干工程的毛利率相對較低

，以及一般具有相對較高毛利率的顧問服務並無錄得收入；截至２０１９年９月３０日止三個月

收入減少，原因是若干大型項目已近完工日期及工程量較少，且大部分收入已於過往期間確認。

公司預期有關業績公告將於２０１９年１１月刊發。（ｆｚ）

