  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2019 09:21

【企業盈警】精雅商業（８３９１）料半年虧損增至最多４５０萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》精雅商業（０８３９１）於上周五（２５日）公布，該集團預
計截至今年年９月３０日止６個月錄得虧損不超過４５０萬元，去年同期則錄得虧損約１９０萬
元。
　　該集團指虧損狀況主要受兩個原因所致。第一，由於對環保關注日漸增加、信息數碼化日益
普及、網絡營銷、社交媒體和全球化的興起，導致印刷服務客戶之訂單減少。第二，該公司於去
年年５月１１日在港交所ＧＥＭ上市後產生額外行政及其他經營開支，包括董事薪酬、專業費用
及審計費用。（ｋｓ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態28/10/2019
【多事之周】憧憬美減息 美重磅科技股放榜
生財有道25/10/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】恒地股價仍低可中長線部署，政府新策利地產發展
FOCUS25/10/2019
【FOCUS】歐美齊開水喉 股市反應平平
生財有道25/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：內銀可留意建行、中行
國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
生財有道24/10/2019
放寬按保 中產上車／換樓時機？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金