【企業盈警】精雅商業（８３９１）料半年虧損增至最多４５０萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》精雅商業（０８３９１）於上周五（２５日）公布，該集團預

計截至今年年９月３０日止６個月錄得虧損不超過４５０萬元，去年同期則錄得虧損約１９０萬

元。

該集團指虧損狀況主要受兩個原因所致。第一，由於對環保關注日漸增加、信息數碼化日益

普及、網絡營銷、社交媒體和全球化的興起，導致印刷服務客戶之訂單減少。第二，該公司於去

年年５月１１日在港交所ＧＥＭ上市後產生額外行政及其他經營開支，包括董事薪酬、專業費用

及審計費用。（ｋｓ）

