《經濟通通訊社２８日專訊》精雅商業（０８３９１）於上周五（２５日）公布，該集團預
計截至今年年９月３０日止６個月錄得虧損不超過４５０萬元，去年同期則錄得虧損約１９０萬
元。
該集團指虧損狀況主要受兩個原因所致。第一，由於對環保關注日漸增加、信息數碼化日益
普及、網絡營銷、社交媒體和全球化的興起，導致印刷服務客戶之訂單減少。第二，該公司於去
年年５月１１日在港交所ＧＥＭ上市後產生額外行政及其他經營開支，包括董事薪酬、專業費用
及審計費用。（ｋｓ）
28/10/2019 09:21
【企業盈警】精雅商業（８３９１）料半年虧損增至最多４５０萬元
《經濟通通訊社２８日專訊》精雅商業（０８３９１）於上周五（２５日）公布，該集團預
計截至今年年９月３０日止６個月錄得虧損不超過４５０萬元，去年同期則錄得虧損約１９０萬
元。
該集團指虧損狀況主要受兩個原因所致。第一，由於對環保關注日漸增加、信息數碼化日益
普及、網絡營銷、社交媒體和全球化的興起，導致印刷服務客戶之訂單減少。第二，該公司於去
年年５月１１日在港交所ＧＥＭ上市後產生額外行政及其他經營開支，包括董事薪酬、專業費用
及審計費用。（ｋｓ）
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