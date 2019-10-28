【企業盈警】天平道合預計第三季溢利減至３００至４００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》天平道合（０８４０３）於上周五（２５日）公布截至今年９

月３０日止９個月的第三季度業績，該公司預計期間所錄得之溢利淨額介乎３００萬（人民幣﹒

下同）元至４００萬元之間，而於去年同期則錄得溢利淨額約７８０萬元。

該公司指下降主要由於因業務擴展而導致員工成本的增加，以及為擴充該集團的客戶基礎，

而與新客戶簽訂多個於短期內具有較低毛利率的提供展覽及活動管理服務項目所致。

該公司將於１１月初公布業績。（ｋｓ）

