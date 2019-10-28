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即市新聞

28/10/2019 16:43

《盤後部署》儲局本周再減息料刺激有限，難推動港股突破二萬七關

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中美接近敲定首階段貿易部分協議，刺激港股今早高開１０２
點報２６７７０，另外中共四中全會召開，市場憧憬政策公布，在Ａ股帶動下港股最高曾見
２７００５漲３３８點。不過匯控（００００５）季績欠佳拖累下，恆指午後升幅收窄，最終收
報２６８９１點，升２２３點或０﹒８４％，主板成交８０９﹒８６億元增２０﹒６％。國企指
數報１０５６９，升１０３點或０﹒９９％。
　　內地股市表現向好，上證收報２９８０點，升２５點或０﹒８５％。深證收報９８０１，升
１４１點或升１﹒４６％。兩市合共成交５２０３億元人民幣。

＊槓桿貸款違約風險或飆升＊

　　美銀美林最新分析報告警告，高達１﹒２萬億美元槓桿貸款正開始在市場上出現需求冷卻的
跡象，如果情況進一步惡化就可能會出現違約風險。報告解釋，過去十年間，美企因低利率而紛
紛轉向槓桿貸款市場，並輕鬆取得信貸，不過過去一年這類債務需求正急劇下降。不過，美銀美
林認為，目前槓桿貸款需求不振，不太可能導致高收益債市同時出現巨額虧損，主要因為投資者
仍希望在債市中找到具有高息的債券。
　　本周焦點之一毫無疑問是聯儲局的議息會議，據美國利率期貨資料顯示，聯儲局本周減息
２５點子的機率高達九成。而瑞士百達資產管理表示，預計儲局周內將會減息，亦將是今年最後
一次，但由於經濟數據將會維持疲弱，明年有機會再度減息。公司又指，市場充分反映減息預期
，央行釋放資金不夠帶動大市，故市場需要更多動力。公司亦提到中美關係，坦言市場對於中美
貿易糾紛續漸適應，同時亦了解紛爭會持續，但不至於過度嚴重影響宏觀經濟。
　
＊美股再創高位回吐壓力大＊

　　美股標指上周五升至接近歷史高位，不過美股再度觸頂反而令回吐壓力愈大。港股方面亦同
樣在考驗難關，因為恆指目前在二萬七關口爭持，雖然今日曾一度觸及該關口，但最終亦未能企
穩。本周中段美國將公布議息會議結果，但估計帶來的利好有限，因為本地銀行未必會「跟減」
，對本港企業利好不顯著。
　　技術走勢方面，雖然恆指保力加通道的頂線正走高，但明顯在百天線（約２７０２１點）有
阻力，而ＭＡＣＤ的牛差距正在收窄，港股升勢明顯放緩，加上慢步ＳＴＣ已到達超買水平，港
股有條件作出回調，故估計本周港股如未能突破二萬七關，恆指將下試廿天線（約２６３６５點
）。（ａｌ）

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