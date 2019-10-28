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28/10/2019 16:14

【脫歐協議】傳歐盟今日將同意英國脫歐延期至１月３１日

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據外電引述接近法國總統馬克龍的消息人士表示，在馬克龍與
英國首相約翰遜在周末進行磋商後，歐盟周一很可能會同意英國脫歐期限延遲至１月３１日。
　　此前法國傾向延長脫歐期限至１１月１５或３０日，更直指延期並非理所當然，英國必須有
合理解釋。
　　消息人士稱，歐盟２７個成員國將很可能在周一上午同意脫歐延期至１月３１日，不過第三
次延遲脫歐將是有條件的，包括拒絕就約翰遜的脫歐協議重新磋商，以及准許歐盟其他２７國開
會討論歐盟的未來。（ｍｎ）

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