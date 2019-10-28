《窩輪豪情－梁業豪》本周末前後挑戰前升浪頂阻力

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業

、非必需性消費業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票

現為昆侖能源（００１３５）、中信銀行（００９９８）與華潤燃氣（０１１９３），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的

股票，則宜首選中國宏僑（０１３７８）、恆隆地產（００１０１）與中國平安

（０２３１８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、醫療保健業與非必需性消費業

。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為嘉里建設

（００６８３）、工商銀行（０１３９８）與昆侖能源，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利

時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安、

恆隆地產與中國宏僑。

初步估計，好友於未來三個交易日內會努力將港股托於現水平，製造較高的１０月份期貨、

期權最後結算價。若非出現新利淡消息，料指數期貨日線圖與周線圖形勢均可維持向好，有利本

周末前後好友挑戰前升浪頂阻力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

