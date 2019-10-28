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即市新聞

28/10/2019 09:42

《窩輪豪情－梁業豪》本周末前後挑戰前升浪頂阻力

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業
、非必需性消費業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票
現為昆侖能源（００１３５）、中信銀行（００９９８）與華潤燃氣（０１１９３），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中國宏僑（０１３７８）、恆隆地產（００１０１）與中國平安
（０２３１８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、醫療保健業與非必需性消費業
。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為嘉里建設
（００６８３）、工商銀行（０１３９８）與昆侖能源，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利
時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安、
恆隆地產與中國宏僑。
　　初步估計，好友於未來三個交易日內會努力將港股托於現水平，製造較高的１０月份期貨、
期權最後結算價。若非出現新利淡消息，料指數期貨日線圖與周線圖形勢均可維持向好，有利本
周末前後好友挑戰前升浪頂阻力。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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