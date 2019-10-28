友邦績後急漲恒指逼近二萬七，現報２６９５９點升２９１

《經濟通通訊社２８日專訊》今早港股高開１０２點後持續上揚，其中恆指曾一度最多升

３０６點，高見２６９７４點，逼近二萬七關，現報２６９５９點，破１０天線（２６７２２點

），升２９１點或升１﹒０９％，主板成交３３９﹒７９億元。國指報１０５６０點，漲９３點

或漲０﹒９０％。

恆指成份股方面，恆安（０１０４４）及吉利（００１７５）分別獲大行唱好，股價分別揚

逾４％暫領漲藍籌。另外，友邦（０１２９９）第三季新業務價值按年僅升１％，股價仍急升，

並暫時為恆指貢獻８２點升幅。

重磅股方面，匯控（００００５）漲０﹒８１％，報６２﹒１５元；港交所（００３８８）

升０﹒４１％，報２４２﹒２元；騰訊（００７００）走高１﹒２％，報３２０﹒４元；中移動

（００９４１）揚０﹒４７％，報６４﹒７５元；友邦急升３﹒０１％，報７７元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １４﹒７６元 升４﹒０９％

恆安國際（０１０４４） ５４﹒３５元 升４﹒０２％

中生製藥（０１１７７） １１﹒７２元 升３﹒７２％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒００元 升３﹒０１％

創科實業（００６６９） ５８﹒４５元 升２﹒８１％



石藥集團（０１０９３） １８﹒７２元 升２﹒４１％

舜宇光學（０２３８２） １１８﹒８０元 升１﹒９７％

長實集團（０１１１３） ５４﹒３５元 升１﹒７８％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒１５元 升１﹒６３％

九倉置業（０１９９７） ４５﹒９０元 升１﹒５５％

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（ｕｌ）

