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即市新聞

28/10/2019 10:55

友邦績後急漲恒指逼近二萬七，現報２６９５９點升２９１

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今早港股高開１０２點後持續上揚，其中恆指曾一度最多升
３０６點，高見２６９７４點，逼近二萬七關，現報２６９５９點，破１０天線（２６７２２點
），升２９１點或升１﹒０９％，主板成交３３９﹒７９億元。國指報１０５６０點，漲９３點
或漲０﹒９０％。
　　恆指成份股方面，恆安（０１０４４）及吉利（００１７５）分別獲大行唱好，股價分別揚
逾４％暫領漲藍籌。另外，友邦（０１２９９）第三季新業務價值按年僅升１％，股價仍急升，
並暫時為恆指貢獻８２點升幅。
　　重磅股方面，匯控（００００５）漲０﹒８１％，報６２﹒１５元；港交所（００３８８）
升０﹒４１％，報２４２﹒２元；騰訊（００７００）走高１﹒２％，報３２０﹒４元；中移動
（００９４１）揚０﹒４７％，報６４﹒７５元；友邦急升３﹒０１％，報７７元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１４﹒７６元　　　升４﹒０９％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５４﹒３５元　　　升４﹒０２％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１１﹒７２元　　　升３﹒７２％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７７﹒００元　　　升３﹒０１％
　　創科實業（００６６９）　　　５８﹒４５元　　　升２﹒８１％

　　石藥集團（０１０９３）　　　１８﹒７２元　　　升２﹒４１％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１１８﹒８０元　　　升１﹒９７％
　　長實集團（０１１１３）　　　５４﹒３５元　　　升１﹒７８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５３﹒１５元　　　升１﹒６３％
　　九倉置業（０１９９７）　　　４５﹒９０元　　　升１﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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