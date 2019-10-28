《談國論企－黎偉成》積極推進區塊鏈融合經濟社會

《談國論企》中共中央總書記習近平在２０１９年１０月２４日，指出要「積極推進區塊鏈

和經濟社會融合發展「，就要「加快推動區塊鏈技術和產業創新發展「，為推進供給側結構性改

革、實現各行業供需有效對接提供服務，為加快新舊動能接續轉換、推動經濟高品質發展提供支

撐。中國要在區塊鏈提升國際話語權和規則制定權。



＊區塊鏈領域有良好基礎要加快推動技術和產業創新發展＊



習近平在中共中央政治局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第１８次集體學習發表重要講話

中，重點有：

特別惹人注目的有（一）所論及的「全球主要國家都在加快布局區塊鏈（Ｂｌｏｃｋ

Ｃｈａｉｎ）技術發展，中國在區塊鏈領域擁有良好基礎，要加快推動區塊鏈技術和產業創新發

展，積極推進區塊鏈和經濟社會融合發展」，核心在於發展區塊鏈是要（Ｉ）積極推進與「經濟

社會融合發展」，即：為實實際際的應用高尖技術，不是僅僅停留在學術上，而區塊鏈技術在中

國的應用，現時已延伸到數位金融、物聯網、智能製造、供應、供應鏈管理、數位資產交易等多

個領域，相信今後會（ｉ）橫向發展到許許多多的產業行業，及擴而大之地應用和服務到許許多

多人民生活層面，提升社會和人民生活的素質。

此須（ＩＩ）要有「產業創新發展「的高度緊密配合和支持，而事實證明區塊鏈技術的集成

應用在新的技術創新和產業變革中起著重要作用，故習近平要求（ｉｉｉ）把區塊鏈作為核心技

術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，（ｉｖ）著力攻克一批關鍵核心技術

，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

更是重要的，是（二）習近平要「在區塊鏈標準化研究，提升國際話語權和規則制定權」，

所指的提升國際（１）話語權和（２）規則制定權。中國在改革開放４０年，如許許多多發達甚

至發展中國家往往通過來料加工、引進、學習、模仿，到合作或自行研發、漸次自主創新等必由

之路，而在區塊鏈技術，全球主要國家都在加快布局發展，中國從理論到實際應用，都走在世界

的前端，是有充分和足夠的事實根據在國際的區塊鏈技術的規則制定等方面有高度的話語權。此

舉將扭轉中國多年來在不少方面只有高度消費、研發，卻被美國等無理的壓下而無話語權，時代

在改變。

即使中國在區塊鏈技術於國際發展初階已取得相當的初步良性成果，但習近平還是力求：強

化基礎研究，提升原始創新能力，努力讓中國在區塊鏈這個新興領域走在理論最前沿、佔據創新

制高點、取得產業新優勢。

由是這要強化好幾個方面的發展和提質（三）抓住區塊鏈技術融合、功能拓展、產業細分等

契機，發揮區塊鏈在促進資料共用、優化業務流程、降低運營成本、提升協同效率、建設可信體

系等方面的作用，此為「推動區塊鏈和實體經濟深度融合」，「解決中小企業貸款融資難、銀行

風控難、部門監管難等問題」之道。



＊在區塊鏈標準化研究提升國際話語權和規則制定權＊



（四）要利用區塊鏈技術探索數位經濟模式創新，為打造便捷高效、公平競爭、穩定透明的

營商環境提供動力，為推進供給側結構性改革、實現各行業供需有效對接提供服務，為加快新舊

動能接續轉換、推動經濟高品質發展提供支撐。

習近平更具體地提出：相關部門要注意區塊鏈技術發展現狀和趨勢，提高運用和管理區塊鏈

技術能力，使區塊鏈技術在建設網路強國、發展數位經濟、助力經濟社會發展等方面發揮更大作

用。

需要指出者，為中國積極加大發展區塊鏈技術的政策，所涉的肯定是技術，而此乃藉由密碼

學串接保護內容的串連文字記錄（即區塊），每一個區塊包含了前一個區塊的加密雜湊、相應時

間戳記及交易資料，使區塊內容具有難以篡改的特性。由是區塊鏈並不是貨幣，是技術，有許多

領域的應用空間，可以進入生活、改變傳統，使生活更美好。為甚麼虛擬貨幣比特幣被炒高？

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

