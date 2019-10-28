《中資異動》長城汽車（２３３３）急漲逾一成，第三季純利增５倍

《經濟通通訊社２８日專訊》長城汽車（０２３３３）Ｈ股現價升１０﹒４２％，報

６﹒０４元；成交約２０１３萬股，涉資１﹒２１億元。Ａ股（滬：６０１６３３）現價８﹒４

元人民幣，升６﹒３３％，成交８９２５萬元人民幣，涉及１０５０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢

價５４﹒１％。

上周五（２５日），長城汽車公布首三季度業績。其中，第三季度營業收入２１２﹒０２億

元，按年增１８％。錄得純利１４億元人民幣，按年增５０６﹒８％，主要受惠銷量增長及成本

控制進一步加強。首三季度則錄得純利２９﹒１７億元人民幣，按年跌２５﹒７％。

現時，恆生指數報２６８５１點，升１８３點或升０﹒６９％，主板成交６４﹒０５億元。

國企指數報１０５５１點，升８４點或升０﹒８１％。

上證綜合指數報２９６９點，升１４點或升０﹒４８％，成交１９２﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報９７２５點，升６５點或升０﹒６８％，成交３８８﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長城汽車（０２３３３） ６﹒０４元 升１０﹒４２％

吉利汽車（００１７５） １４﹒６８元 升 ３﹒５３％

華晨中國（０１１１４） ９﹒０４元 升 ３﹒０８％

比亞迪 （０１２１１） ３８﹒５５元 升 ０﹒５２％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒０５元 升 １﹒３９％

東風集團（００４８９） ７﹒８２元 升 ２﹒２２％

北京汽車（０１９５８） ５﹒００元 升 １﹒６３％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒８６元 無升跌

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（ｆｚ）

