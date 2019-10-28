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28/10/2019 09:31

《中資異動》長城汽車（２３３３）急漲逾一成，第三季純利增５倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》長城汽車（０２３３３）Ｈ股現價升１０﹒４２％，報
６﹒０４元；成交約２０１３萬股，涉資１﹒２１億元。Ａ股（滬：６０１６３３）現價８﹒４
元人民幣，升６﹒３３％，成交８９２５萬元人民幣，涉及１０５０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢
價５４﹒１％。
　　上周五（２５日），長城汽車公布首三季度業績。其中，第三季度營業收入２１２﹒０２億
元，按年增１８％。錄得純利１４億元人民幣，按年增５０６﹒８％，主要受惠銷量增長及成本
控制進一步加強。首三季度則錄得純利２９﹒１７億元人民幣，按年跌２５﹒７％。
　　現時，恆生指數報２６８５１點，升１８３點或升０﹒６９％，主板成交６４﹒０５億元。
國企指數報１０５５１點，升８４點或升０﹒８１％。
　　上證綜合指數報２９６９點，升１４點或升０﹒４８％，成交１９２﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報９７２５點，升６５點或升０﹒６８％，成交３８８﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車（０２３３３）　　　６﹒０４元　　　升１０﹒４２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒６８元　　　升　３﹒５３％
　　華晨中國（０１１１４）　　　９﹒０４元　　　升　３﹒０８％
　　比亞迪　（０１２１１）　　３８﹒５５元　　　升　０﹒５２％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　８﹒０５元　　　升　１﹒３９％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒８２元　　　升　２﹒２２％
　　北京汽車（０１９５８）　　　５﹒００元　　　升　１﹒６３％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒８６元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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