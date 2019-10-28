《異動股》美圖飆逾一成七，中央擬出國策推動區塊鏈發展

《經濟通通訊社２８日專訊》美圖公司（０１３５７）現價上升１７﹒１４％，報２﹒０５

元，破５０天（１﹒８５２元）及１００天線（２﹒０９６元）；成交約２８０７萬股，涉資

６００６萬元。

中共中央政治局上周四（２４日）下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習

。國家主席習近平在主持學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新、產業變革中起著

重要作用。要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著

力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

現時，恆生指數報２６８３０，上升１６３點或上升０﹒６１％，主板成交１０７﹒３０億

元。國企指數報１０５２４，上升５８點或上升０﹒５６％。

上證綜指報２９６１，上升６點或上升０﹒２３％，成交３６６﹒４３億元人民幣。

深成指報９７３０，上升７０點或上升０﹒７３％，成交６８０﹒７４億元人民幣。



表列Ｈ股區塊鏈概念股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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柏能集團（０１２６３） ２﹒７４元 上升２０﹒１８％

雄岸科技（０１６４７） ０﹒５８元 上升３４﹒８８％

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表列Ａ股區塊鏈概念股表現：



股份（編號） 現價（人民幣） 變幅

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恆生電子（滬：６００５７０） ７９﹒９１元 上升 ６﹒５６％

新湖中寶（滬：６００２０８） ３﹒１８元 上升１０﹒０３％

衛士通 （深：００２２６８） ２８﹒３９元 上升１０﹒００％

廣電運通（深：００２１５２） ９﹒１３元 上升１０﹒００％

易見股份（滬：６０００９３） １４﹒０７元 上升１０﹒０１％

浙數文化（滬：６００６３３） １０﹒４０元 上升１０﹒０５％

海聯金匯（深：００２５３７） ８﹒８７元 上升１０﹒０５％

浙大網新（滬：６００７９７） ９﹒８５元 上升１０﹒０６％

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