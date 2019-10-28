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28/10/2019 09:41

《異動股》美圖飆逾一成七，中央擬出國策推動區塊鏈發展

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美圖公司（０１３５７）現價上升１７﹒１４％，報２﹒０５
元，破５０天（１﹒８５２元）及１００天線（２﹒０９６元）；成交約２８０７萬股，涉資
６００６萬元。
　　中共中央政治局上周四（２４日）下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習
。國家主席習近平在主持學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新、產業變革中起著
重要作用。要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著
力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。
　　現時，恆生指數報２６８３０，上升１６３點或上升０﹒６１％，主板成交１０７﹒３０億
元。國企指數報１０５２４，上升５８點或上升０﹒５６％。
　　上證綜指報２９６１，上升６點或上升０﹒２３％，成交３６６﹒４３億元人民幣。
　　深成指報９７３０，上升７０點或上升０﹒７３％，成交６８０﹒７４億元人民幣。

　　表列Ｈ股區塊鏈概念股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　柏能集團（０１２６３）　　　２﹒７４元　　　上升２０﹒１８％
　　雄岸科技（０１６４７）　　　０﹒５８元　　　上升３４﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列Ａ股區塊鏈概念股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生電子（滬：６００５７０）　　７９﹒９１元　　　上升　６﹒５６％
　　新湖中寶（滬：６００２０８）　　　３﹒１８元　　　上升１０﹒０３％
　　衛士通　（深：００２２６８）　　２８﹒３９元　　　上升１０﹒００％
　　廣電運通（深：００２１５２）　　　９﹒１３元　　　上升１０﹒００％
　　易見股份（滬：６０００９３）　　１４﹒０７元　　　上升１０﹒０１％
　　浙數文化（滬：６００６３３）　　１０﹒４０元　　　上升１０﹒０５％
　　海聯金匯（深：００２５３７）　　　８﹒８７元　　　上升１０﹒０５％
　　浙大網新（滬：６００７９７）　　　９﹒８５元　　　上升１０﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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