《異動股》匯控（５）挫近３％，第三季稅前盈利跌１８％遜預期

《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）公布業績後，現價急跌２﹒５１％，報

６０﹒１元，盤中低見５９﹒８元，失守２５０天（約６１﹒４２５元）、１０天（約６０﹒９

元）及１００天線（６０﹒２１３）；成交約１４９２萬股，涉資９﹒１８億元。

匯控公布，截至９月底止第三季列帳基準除稅前利潤為４８億美元，按年跌１８％，比市場

預期差。每股基本盈利０﹒１５元美元，第三次股息為每股０﹒１元美元。

第三季經調整除稅前利潤按年下跌１２％至５３億元美元，平均普通股股東權益回報為７％

，按年跌２﹒６個百分點。

現時，恆生指數報２６８９５，升２２８點或升０﹒８６％，主板成交４５７﹒８２億元。

國企指數報１０５６３，升９７點或升０﹒９３％。

上證綜合指數報２９７６，升２１點或升０﹒７３％，成交１２５７﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報９７９２，升１３１點或升１﹒３６％，成交２０９３﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒１０元 跌２﹒５１％

恆生銀行（０００１１） １６７﹒００元 跌０﹒１２％

東亞銀行（０００２３） １８﹒９０元 跌０﹒２１％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒２５元 升０﹒１８％

渣打集團（０２８８８） ６９﹒００元 跌１﹒５０％

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（ｊｔ）

