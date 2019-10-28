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即市新聞

28/10/2019 13:02

《異動股》匯控（５）挫近３％，第三季稅前盈利跌１８％遜預期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）公布業績後，現價急跌２﹒５１％，報
６０﹒１元，盤中低見５９﹒８元，失守２５０天（約６１﹒４２５元）、１０天（約６０﹒９
元）及１００天線（６０﹒２１３）；成交約１４９２萬股，涉資９﹒１８億元。
　　匯控公布，截至９月底止第三季列帳基準除稅前利潤為４８億美元，按年跌１８％，比市場
預期差。每股基本盈利０﹒１５元美元，第三次股息為每股０﹒１元美元。
　　第三季經調整除稅前利潤按年下跌１２％至５３億元美元，平均普通股股東權益回報為７％
，按年跌２﹒６個百分點。
　　現時，恆生指數報２６８９５，升２２８點或升０﹒８６％，主板成交４５７﹒８２億元。
國企指數報１０５６３，升９７點或升０﹒９３％。
　　上證綜合指數報２９７６，升２１點或升０﹒７３％，成交１２５７﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報９７９２，升１３１點或升１﹒３６％，成交２０９３﹒３０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒１０元　　　跌２﹒５１％
　　恆生銀行（０００１１）　　１６７﹒００元　　　跌０﹒１２％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１８﹒９０元　　　跌０﹒２１％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２７﹒２５元　　　升０﹒１８％
　　渣打集團（０２８８８）　　　６９﹒００元　　　跌１﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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