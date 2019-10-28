【駐滬專電】農業銀行審計局上海分局原副局長馬路被逮捕

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》最高檢近日（２６日）公布，中國農業銀

行（０１２８８）（滬：６０１２８８）審計局上海分局原副局長馬路涉嫌貪污、受賄罪一案，

由上海市監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。上海市人民檢察院第一分院日前以涉嫌

貪污罪、受賄罪對犯罪嫌疑人馬路決定逮捕。案件正在進一步辦理中。

馬路於今年１０月被「雙開」。中紀委通報稱，馬路違反政治紀律，為謀求個人職務升遷，

大搞政治攀附，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；對中央八項規定精神置若罔聞，收受禮品、

禮金，長期公車私用、私車公養；違反組織紀律，不如實填報個人檔案資料，違規幫助他人調動

工作；違反廉潔紀律，用公款報銷應由個人支付的費用，使用公款大吃大喝，揮霍公共財產；違

反工作紀律，干預和插手市場經濟活動，個人違規決定大額資金使用；違反生活紀律，貪圖享樂

，追求低級趣味；利用職權與地位形成的便利條件，為他人在股權糾紛、企業經營、工作調動等

方面謀取利益，非法收受他人巨額財物；利用職務便利，侵佔公款。

通報還稱，馬路身為中管金融企業黨員領導幹部，理想信念喪失，紀律意識淡薄，法律底線

失守，放棄黨性原則，浸透江湖習氣，不靠組織靠「關係」，與私營企業主稱兄道弟，「親」「

清」不分，愛虛榮、講排場、高消費，作為審計監督人員，毫無自律自覺，知規違規，知法犯法

。其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大甚至黨的十

九大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

資料顯示，馬路生於１９６４年１１月，是中共黨員。１９９９年馬路任審計署京津冀特派

辦辦公室正處級調研員。２００４年，任審計署上海特派辦金融審計一處正處級審計員、機關後

勤服務中心負責人。２００９年，馬路任中國農業銀行審計局上海分局副局長，擔任該職務９年

，於２０１８年被免去職務。

