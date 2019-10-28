《午市前瞻》港股短線受制於２５０天線，友邦現價追入值博率不高

《經濟通通訊社２８日專訊》美國貿易代表處上周五（２５日）指中美貿易協議首階段內容

接近談妥，加上美企業季績造好，帶動美股回升，刺激今早港股高開１０２點報２６７７０。中

共四中全會今日起一連四日召開，市場憧憬政策公布，刺激港股一度重返２７０００點水平。恆

指成分股以獲大摩調高目標價的吉利（００１７５）為半日表現最佳藍籌，其目標價獲升逾五成

六至１２﹒５元；而剛公布第三季業績的友邦（０１２９９）以及騰訊（００７００），亦為大

市上升提供助力。

最終恆指收報２６９８３，升３１６點或升１﹒１９％，盤中高見２７００５，主板成交

４４７﹒２７億元。國企指數報１０５６９，升１０３點或升０﹒９９％。

內地Ａ股方面，上證綜合指數報２９７６點，升２１點或升０﹒７２％，成交１２３５﹒３

９億元人民幣。深證成分指數報９７９４點，升１３３點或升１﹒３８％，成交２０６０﹒６１

億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）今午公布季度業績，股價升０﹒６５％，報

６２﹒０５元；港交所（００３８８）升０﹒５８％，報２４２﹒６元；騰訊升１﹒５８％，報

３２１﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒５４％，報６４﹒８元；友邦升４﹒２１％，報

７７﹒９元。



＊汽車板塊受惠吉利造好，國策助力區塊鏈股炒起＊



受吉利獲大行調高目標價及長汽（０２３３３）首三季業績造好，刺激汽車板塊上升。吉利

升４﹒２３％，報１４﹒７８元；長汽急升１１﹒８８％，報６﹒１２元；廣汽（０２２３８）

升４﹒２８％，報８﹒２８元；東風集團（００４８９）漲３﹒２７％，報７﹒９元；比亞迪（

０１２１１）升１﹒６９％，報３９元。

中央擬出國策推動區塊鏈發展，令該板塊集體飆升。美圖（０１３５７）升１５﹒４３％，

報２﹒０２元；柏能雄岸科技（０１６４７）升２５﹒５８％，報０﹒５４元；柏能集團

（０１２６３）升１４﹒０４％，報２﹒６元。

藥業股今日表現依然保持強勢，藥明生物（０２２６９）升６﹒５４％，報８７﹒２元；國

藥控股（０１０９９）升２﹒４７％，報２７元；中國生物製藥（０１１７７）升２﹒３％，報

１１﹒５６元；石藥集團（０１０９３）升２６﹒０３％升１﹒５３％，報１８﹒５６元；復星

醫藥（０２１９６）升１﹒１５％，報２２﹒０５元。





＊美團小米走好獲納入港股通，物管再受資金追捧＊



美團（０３６９０）及小米（０１８１０）今日起正式納入港股通，帶動新經濟股普遍上揚

，美團飆６﹒８５％，報９６﹒７５元；小米漲１﹒８８％，報９﹒２３元；平安好醫生

（０１８３３）升２﹒１１％，報６０﹒４元；眾安在線（０６０６０）升１０﹒５８％，報２

８﹒７５元。

物管股繼續獲資金追捧，當中碧桂園服務（０６０９８）再創上市新高，升３﹒９６％，報

２６﹒２５元；雅生活（０３３１９）升５﹒９１％，報２３﹒３元；中海物業（０２６６９）

升４﹒１８％，報４﹒７４元；綠城服務（０２８６９）升２﹒４１％，報８﹒５元；奧園健康

（０３６６２）升２﹒３３％，報６﹒１６元。

受益大市氣氛回升，手機設備股普遍上升，丘鈦（０１４７８）升４﹒１９％，報１０﹒２

元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒６１％，報１１﹒３８元；舜宇（０２３８２）升１﹒０

３％，報１１７﹒７元；瑞聲（０２０１８）升０﹒９３％，報４８﹒６５元；富智康

（０２０３８）則逆市跌０﹒９３％，報１﹒０６元。



＊麥嘉嘉：友邦繼續在７５至８０元之間上落＊



港股今早表現造好，急升逾三百點並迫近二萬七關，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經

濟通通訊社》表示，港股受友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）帶動，相信港股近期會受

制於２５０天線（２７３４２點）。

另外，對於友邦業績，麥嘉嘉認為友邦業績受本港業務拖累，但中國區業務升幅度不錯，新

業務價值利潤率更高達６７％，甚至較平保（０２３１８）高。不過，考慮到近期本港政治事件

，相信友邦會繼續在７５至８０元之間上落，即使現價追入值博率不高，建議待回落至７５元以

下才考慮入手。（ｕｌ、ｋｓ）

