《美元走勢－羅明立》英鎊有機會再試高，不妨低位吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７９ １０８﹒６５ １０８﹒６６

歐元╱美元 １﹒１０８８ １﹒１０７１ １﹒１０７９

英鎊╱美元 １﹒２８３４ １﹒２８０９ １﹒２８３０

美元╱瑞郎 ０﹒９９６０ ０﹒９９２９ ０﹒９９４５

美元╱港元 ７﹒８４０５ ７﹒８３６１ ７﹒８３６８

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《美元走勢》上周五（２５日）美國密歇根大學消費者信心指數終值輕微向下修正，對市場

無太大影響，美匯指數短線回升，初步反彈目標為三分之一的下跌幅度，即是９８水平附近。本

周美國有多項重要數據公布，周三（３０日）美國會公布ＧＤＰ數據，分析師預期第三季ＧＤＰ

會按季增加１﹒６％，低於第二季的２％增長。另外，美國周五（１日）會公布１０月份非農就

業數據，預料新增職位只有９萬個，少於９月份的１３﹒６萬個；同日，美國亦會公布１０月份

ＩＳＭ製造業指數，分析預期數據會按月回升，低仍然處於５０水平以下。投資者亦憧憬本周美

聯儲會減息０﹒２５厘，令目標利率區間降至１﹒５至１﹒７５厘。

英國國會將就首相約翰遜提出提前於１２月１２日大選進行表決，議案需要取得三分之二議

員支持才可以通過。分析相信英國將會呈請歐盟將「脫歐」限期延後至明年１月３１日，最終將

通過「脫歐」方案。最新民調顯示，執政保守黨支持度有４０％，領先反對黨工黨的２４％支持

，料有利首相推行「脫歐」程序。英國如期本月底有協議「脫歐」的預期落空，英鎊出現獲利回

吐，但調整後有機會再試高，不妨低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０８０ １﹒１２００ １﹒１０３０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７５０ １﹒２９３０ １﹒２７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

