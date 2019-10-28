  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2019 15:21

《美元走勢－羅明立》英鎊有機會再試高，不妨低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７９　　　１０８﹒６５　　　１０８﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８８　　　１﹒１０７１　　　１﹒１０７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８３４　　　１﹒２８０９　　　１﹒２８３０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６０　　　０﹒９９２９　　　０﹒９９４５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４０５　　　７﹒８３６１　　　７﹒８３６８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（２５日）美國密歇根大學消費者信心指數終值輕微向下修正，對市場
無太大影響，美匯指數短線回升，初步反彈目標為三分之一的下跌幅度，即是９８水平附近。本
周美國有多項重要數據公布，周三（３０日）美國會公布ＧＤＰ數據，分析師預期第三季ＧＤＰ
會按季增加１﹒６％，低於第二季的２％增長。另外，美國周五（１日）會公布１０月份非農就
業數據，預料新增職位只有９萬個，少於９月份的１３﹒６萬個；同日，美國亦會公布１０月份
ＩＳＭ製造業指數，分析預期數據會按月回升，低仍然處於５０水平以下。投資者亦憧憬本周美
聯儲會減息０﹒２５厘，令目標利率區間降至１﹒５至１﹒７５厘。
　　英國國會將就首相約翰遜提出提前於１２月１２日大選進行表決，議案需要取得三分之二議
員支持才可以通過。分析相信英國將會呈請歐盟將「脫歐」限期延後至明年１月３１日，最終將
通過「脫歐」方案。最新民調顯示，執政保守黨支持度有４０％，領先反對黨工黨的２４％支持
，料有利首相推行「脫歐」程序。英國如期本月底有協議「脫歐」的預期落空，英鎊出現獲利回
吐，但調整後有機會再試高，不妨低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０８０　　　１﹒１２００　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７５０　　　１﹒２９３０　　　１﹒２７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS28/10/2019
【FOCUS】四中全會聚焦國家治理 全面開放料「偷步」加速
生財有道28/10/2019
匯控第三季稅前盈利跌18%至48億美元 遜預期
興證快訊28/10/2019
新股熱潮
生財有道28/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：友邦74元分段吸納
樓市「胡」言28/10/2019
新按保拆解：首置客的槓桿加大幾多？
國際動態28/10/2019
【多事之周】憧憬美減息 美重磅科技股放榜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金