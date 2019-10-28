港府將於周四（３１日）公布第三季ＧＤＰ預先估計數字，陳茂波昨（２７日）於網誌撰文
形容香港經濟「風急雨驟」，預告第三季繼續按季負增長，意味香港已陷技術性衰退（即連續兩
季錄得按季負增長）。香港上一次經濟衰退已是２００９年初，當時ＧＤＰ連續４季按季倒退。
陳茂波對前景悲觀，認為至今未見起色，要達到港府預測的全年經濟增長０％至１％，存在
極大難度，不排除全年經濟可能會倒退。他又引述出口、酒店入住和零售數據，上季都錄得１０
年甚至有紀錄以來最差。《香港經濟日報》
28/10/2019 09:14
【本港經濟】陳茂波：已陷技術性衰退，經濟風急雨驟全年或負增長
港府將於周四（３１日）公布第三季ＧＤＰ預先估計數字，陳茂波昨（２７日）於網誌撰文
形容香港經濟「風急雨驟」，預告第三季繼續按季負增長，意味香港已陷技術性衰退（即連續兩
季錄得按季負增長）。香港上一次經濟衰退已是２００９年初，當時ＧＤＰ連續４季按季倒退。
陳茂波對前景悲觀，認為至今未見起色，要達到港府預測的全年經濟增長０％至１％，存在
極大難度，不排除全年經濟可能會倒退。他又引述出口、酒店入住和零售數據，上季都錄得１０
年甚至有紀錄以來最差。《香港經濟日報》
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