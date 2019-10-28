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即市新聞

28/10/2019 10:04

【本港樓市】中原：十大屋苑周末成交錄２６宗，創逾４年新高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中原地產表示，十大屋苑在剛過去的周末錄得２６宗成交，較
上周末再升６宗或３０％，創２０１５年５月１６－１７日錄２６宗後新高，屬４年多以來新高

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告公布後，市場氣氛相當正
面，放寬按保樓價上限，置業首期大減，令不少原本首期資金緊張的買家重燃希望，不少買家怕
遲買會貴，紛紛趁周末四出睇樓比較，並集中於二手中小型物業市場，若遇上心儀單位亦果斷入
市，交投相當熱鬧，料旺市將持續。

＊美聯１５大屋苑周末成交減約６％＊

　　據美聯物業分行統計，剛過去的周末（１０月２６日至２７日）十大二手藍籌屋苑共錄得約
２６宗買賣成交，較上周末升約１８﹒２％，續創約２年半新高。至於按１５大屋苑計算，周末
則錄得約３０宗買賣成交，按周減少約６﹒３％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新房策放寬首置上車按揭成數，即時帶動樓市氣氛，
市場置業剛需旺盛，倘若個別業主願意落價出貨，二手交投將保持活躍；至於一手方面，隨著發
展商積極部署推盤，預期續以克制定價搶截客源，料短期巿場購買力持續湧現，並吸納二手購買
力。

＊利嘉閣周末日十大屋苑成交錄２５宗＊

　　另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑錄得２５宗二手買賣個
案，較對上周末（１０月１９至１０月２０日）的１９宗增加６宗或上升３２％，創自２０１７
年５月初後的１２９周（近兩年半）新高。（ｃｌ）

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