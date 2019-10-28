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28/10/2019 11:11

【新股上市】中國飛鶴據報擬籌最多８９﹒３億元，下月１３日上市

　　《經濟通通訊社２８日專訊》彭博引述交易交件報道，在擬議的首次公開發行（ＩＰＯ）中
，嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴將以每股７﹒５０－１０元的價格發行８﹒９３３億股，即集資
約６７億至８９﹒３３億港元，預計１１月５日截止認購，１１月１３日掛牌上市。
　　中國飛鶴集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及提供金斯敦工廠運營資金
、研發和營運資本，而初步招股書顯示，摩根大通、招商證券和中信建投國際為聯合保薦人。（
ｂｎ）

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