《經濟通通訊社２８日專訊》彭博引述交易交件報道，在擬議的首次公開發行（ＩＰＯ）中
，嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴將以每股７﹒５０－１０元的價格發行８﹒９３３億股，即集資
約６７億至８９﹒３３億港元，預計１１月５日截止認購，１１月１３日掛牌上市。
中國飛鶴集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及提供金斯敦工廠運營資金
、研發和營運資本，而初步招股書顯示，摩根大通、招商證券和中信建投國際為聯合保薦人。（
ｂｎ）
28/10/2019 11:11
【新股上市】中國飛鶴據報擬籌最多８９﹒３億元，下月１３日上市
《經濟通通訊社２８日專訊》彭博引述交易交件報道，在擬議的首次公開發行（ＩＰＯ）中
，嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴將以每股７﹒５０－１０元的價格發行８﹒９３３億股，即集資
約６７億至８９﹒３３億港元，預計１１月５日截止認購，１１月１３日掛牌上市。
中國飛鶴集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及提供金斯敦工廠運營資金
、研發和營運資本，而初步招股書顯示，摩根大通、招商證券和中信建投國際為聯合保薦人。（
ｂｎ）
|生財有道28/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：友邦74元分段吸納
|樓市「胡」言28/10/2019
新按保拆解：首置客的槓桿加大幾多？
|國際動態28/10/2019
【多事之周】憧憬美減息 美重磅科技股放榜
|生財有道25/10/2019
【嚟緊炒D乜】恒地股價仍低可中長線部署 政府新策利地產發展
|FOCUS25/10/2019
【FOCUS】歐美齊開水喉 股市反應平平
|生財有道25/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：內銀可留意建行、中行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰