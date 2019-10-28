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28/10/2019 12:40

【企業盈警】亞積邦租賃（１４９６）料中期盈轉虧，蝕約６百萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》亞積邦租賃（０１４９６）公布，預期集團截至２０１９年９
月３０日止６個月將錄得淨虧損約６００萬元，去年同期則錄得淨溢利約１９﹒５萬元。
　　盈轉虧主要由於中美貿易戰導致經濟情緒不佳、澳門大型賭場項目的竣工、由於其進度意外
延遲，對主要項目香港國際機場第三跑道之需求遠低於預期，導致價格競爭及對機械租賃的需求
減少；由於完成香港多項主要項目後對操作員的需求減少，以及聘請及管理操作員方面的固有風
險而將其集中點改變，導致操作服務收入減少約５０﹒３％。（ｃｗ）

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