《再戰明天》聯儲局展開兩天決策會議；美國公布消費者信心指數

《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日），美國聯儲局展開為期兩天的議息會議；美國

公布１０月經濟諮詢委員會消費者信心指數。



＊聯儲局展開兩天議息會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午２：４５ｐｍ，澳洲央行總裁洛威發表演說。

明晚９：００ｐｍ，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基與歐洲穩定機制（ＥＳＭ）總裁雷格林發表

談話。

明日，美聯儲的聯邦公開市場委員會展開為期兩天議息會議（至１０月３０日）。此外，巴

西央行舉行貨幣政策委員會會議（至１０月３０日）。



＊美公布經濟諮詢委員會消費者信心指，Ａｌｐｈａｂｅｔ派業績＊



明日，美國公布企績的公司有：Ａｌｐｈａｂｅｔ、萬事達卡和輝瑞。

在數據方面，明晚９：００ｐｍ，美國公布８月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城

市房價指數（經季節調整），月率料由０﹒０２％升上０﹒１％。

１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋待完成銷售，月率料由１﹒６％下滑至０﹒５％。美國

公布１０月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１２５﹒１上升至１２７﹒７。



＊國壽、澳博和東航派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國外運（００５９８）、澳博控股（００８８０）、

中國人壽（０２６２８）、廣汽集團（０２２３８）、中國鋁業（０２６００）、中國東方航空

股份（００６７０）。（ｈｏ）

