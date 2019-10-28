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28/10/2019 17:13

【企業盈喜】賽迪顧問（０８２３５）料首三季溢利升約２０％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》賽迪顧問（０８２３５）公布，集團預期截至今年９月３０日
止九個月將錄得溢利為約２３１５萬元人民幣，去年同期之溢利為１９３５萬元人民幣，預料期
內之溢利較去年同期上升約２０％。
　　公司解釋，盈利增長主要由於拓寬業務發展新空間。從傳統優勢信息通信技術領域，積極向
幸福產業和區域經濟拓展；取得數字轉型新進展。服務產品的數字轉型取得階段性進展，搭建完
成產業大數據平台，在線化平台業務增長迅速，期內簽單額已突破２億元人民幣。
　　公司第三季度業績將於今年１１月８日刊發。（ｂｎ）

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