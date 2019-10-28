《小傳日記》ＡＩＡ績佳，好友大讚乖；逼近二萬七，靜待期結日！

《小傳日記》魚缸今日（２８日）走勢強勁，盤中一度升逾三百點突破二萬七點關口，主要

因為期結臨近，可能有大戶都推高指數造靚盤數啦！其中吉利（００１７５）同恆安

（０１０４４）有大行吹奏，而ＡＩＡ（０１２９９）業績造好，同樣刺激股價急升，帶領恆指

一度高見２７００５點，午後大象（００００５）公布業績遜預期，令股價升轉跌並為最差藍戰

士，令魚缸升幅收窄，最終恆指收報２６８９１點，升２２３點或近１巴仙，主板成交

８０９﹒８６億銀增近兩成一。國貨收報１０５６９點，升１０３點或近１巴仙。

內地Ａ場表現唔錯，上證收報２９８０點，升２５點或近１巴仙；深證收報９８０１點，升

１４１點或逾１巴仙。兩市合共成交５２０３億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）隨市攀升近１巴仙，報２４３﹒２銀；ＱＱ

（００７００）受大行唱好，旗下公司Ｒｉｏｔ近期有大搞作，所以股價急飛近２巴仙，報

３２２銀；建行（００９３９）微升兩格報６﹒３１銀；中移動（００９４１）反彈逾半個巴仙

，報６４﹒８５銀；ＡＩＡ（０１２９９）公布第三季業績造好，新業務價值９﹒８億美金雖然

只升１巴仙，但新業務價值率由６１巴仙升至６７巴仙，刺激股價飛起近４巴仙，報７７﹒５銀

，係今日最佳藍戰士。



＊馬交受關顧濠賭唔會沽，大行又發功車佬上天穹＊



話說神州前日（２６日）通過新政策，話比馬交可以租借橫琴口岸同埋伸延部分Ｄ指定區域

，加上「孖屐」都期待１０月賭收有好表現，呢下濠賭佬當然發達啦，銀娛（０００２７）鏟上

逾２巴仙，報５３﹒５５銀；新濠（００２００）升逾２巴仙，報２１﹒４銀；永利馬交

（０１１２８）漲近２巴仙報１７﹒１６銀；澳博（００８８０）走高逾１巴仙，報８﹒３８銀

；金沙（０１９２８）漲近１巴仙，報３９銀；美高梅（０２２８２）輕輕升兩格報１２﹒５８

銀。

今日汽車佬個個都興奮到踩哂油飛車，事關吉利（００１７５）獲得大摩祝福，又調升佢目

標價到五成六，飆高近４巴仙，報１４﹒６８銀；長汽（０２３３３）就最誇張，佢第三季純利

增５倍，鏟到上天升成１４巴仙報６﹒２３銀；廣汽（０２２３８）都衝高近５巴仙，報

８﹒３銀；東風（００４８９）跑上４巴仙，報７﹒９６銀；比亞迪（０１２１１）跳高逾２巴

仙，報３９﹒２銀。



＊成績差預期大象難起飛，區鏈獲力撐板塊唔會差＊



大象今日放榜差過預期，第三季稅前盈利按年跌１８巴仙至４８億美金，埋單仆低逾２巴仙

，報６０﹒２５銀。其他銀行佬都畀大象拖埋落水，小象（０００１１）就軟腳近１巴仙，報

１６６銀。東亞（０００２３）小跳一格報１８﹒９６銀。中銀（０２３８８）無升跌，報

２７﹒２銀。渣打（０２８８８）就因為有職員涉嫌利用職權，將客戶資料流傳外出，搞到佢今

日即刻趴低近２巴仙，報６８﹒８５銀。

阿爺好似想搞個推動區塊鏈發展，雖然仲未有好多詳細資料公布，但同令區塊鏈相關嘅魚毛

都即刻抬起哂頭！比特幣先升一轉，今日到相關股份起飛，美圖（０１３５７）全日起飛逾７巴

仙，報１﹒８８銀。雄岸科技（０１６４７）踢高近１９巴仙，報０﹒５１銀。柏能

（０１２６３）跳起近１１巴仙，報２﹒５３銀。眾安在綫（０６０６０）彈高近９巴仙，報

２８﹒２５銀。桐成（０１６１１）衝上近２１巴仙，報４﹒７銀。



＊物管好淡定續升兼破頂，北水撐美團科股漲不斷＊



其他科技佬都唔執輸，齊齊向上攀。美團（０３６９０）同小米（０１８１０）因為今日起

正式納入港股通，多咗神州缸友買貨，所以埋單表現唔錯，美團就彈高逾３巴仙，報９３﹒７銀

。小米就跳起逾１巴仙，報９﹒１９銀。其他科技股都有著數，舜宇光學（０２３８２）踼高逾

１巴仙，報１１７﹒８銀。瑞聲科技（０２０１８）跳起近２巴仙，報４９銀。不過，平安好醫

生（０１８３３）就軟腳近１巴仙，報５８﹒６５銀。

物管佬今日嗰勢都唔錯，部分就住魚缸彈起，碧桂園服務（０６０９８）起飛近３巴仙，報

２５﹒９５銀，盤中高見２６﹒３５銀。中海物業（０２６６９）踢高近４巴仙，報４﹒７２元

，盤中高見４﹒７７銀。雅生活服務（０３３１９）跳起逾６巴仙，報２３﹒４銀，盤中高見

２３﹒４５銀。佳兆業美好（０２１６８）小跳不足半巴仙，報１６﹒３銀。永升生活服務

（０１９９５）彈逾１巴仙，報４﹒７８銀。請請！



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