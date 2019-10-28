【區塊鏈】黃德几：中央推區塊鏈非等同虛擬幣，了解業務性質為重

《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局近日就區塊鏈技術發展現狀和趨勢，進行第十

八次集體學習，加上國家主席習近平強調，強調有關技術促進中國經濟發展潛力，市場憧憬國家

或會加強推動發展。港股今早相關概念股大幅炒起，成交亦見增加。

不過，金利豐證券研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，區塊鏈技術並不等同於虛擬

貨幣，是兩碼子的事，而過住國內因為走資問題而關閉虛擬貨幣交易所，故市場不應對桐成控股

（０１６１１）等主力發展區塊鏈的公司應過份憧憬。

他強調，目前國內區塊鏈技術尚未完全成熟，亦有不少以有關技術自居的公司是「掛羊頭賣

狗肉」，故投資者應小心了解公司業務後才吸納。

他續指，眾安在綫（０６０６０）等有主要業務公司，同時有發展區塊鏈技術，相對比較有

吸納價值，始終有關技術屬於副助性質，相對有利發展。他補充，投資者需要留意這類股份的波

動性比較大，故如果將眾安在綫與其他內險股比較，同樣積極發展互聯網的平保

（０２３１８）會比較穩打穩紮。

美圖（０１３５７）今日作為區塊鏈概念股大幅炒作，半日急升１５﹒４％，報２﹒０２元

。不過，黃德几坦言，美圖過往由軟件做到硬件都未見成功，雖然擁有眾多應用程式用戶，但要

從中獲利始終比較困難，不過目前最差情況已經過去，股價上亦比較低殘，可以吼低吸納，不過

都需要留意股價大幅波動的風險。



表列部分區塊鏈概念股股價表現：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 今日早市（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

柏能集團（０１２６３） ＋４９﹒４３ ＋１９﹒８２ ＋１４﹒０４

美圖公司（０１３５７） － ７﹒７６ －１９﹒８４ ＋１５﹒４３

桐成控股（０１６１１） ＋３８﹒７５ ＋５４﹒２２ ＋３１﹒６２

雄岸科技（０１６４７） －４０﹒００ －２２﹒８６ ＋２５﹒５８

眾安在綫（０６０６０） ＋１４﹒７７ ＋３４﹒０３ ＋１０﹒５８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股指

恆生指數 ＋ ４﹒４０ － ５﹒４６ ＋ １﹒１９

國企指數 ＋ ４﹒４０ － ２﹒８７ ＋ ０﹒９９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：資料截至今日中午收市



（ａｌ）

