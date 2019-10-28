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即市新聞

28/10/2019 15:14

【區塊鏈】黃德几：中央推區塊鏈非等同虛擬幣，了解業務性質為重

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局近日就區塊鏈技術發展現狀和趨勢，進行第十
八次集體學習，加上國家主席習近平強調，強調有關技術促進中國經濟發展潛力，市場憧憬國家
或會加強推動發展。港股今早相關概念股大幅炒起，成交亦見增加。
　　不過，金利豐證券研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，區塊鏈技術並不等同於虛擬
貨幣，是兩碼子的事，而過住國內因為走資問題而關閉虛擬貨幣交易所，故市場不應對桐成控股
（０１６１１）等主力發展區塊鏈的公司應過份憧憬。
　　他強調，目前國內區塊鏈技術尚未完全成熟，亦有不少以有關技術自居的公司是「掛羊頭賣
狗肉」，故投資者應小心了解公司業務後才吸納。
　　他續指，眾安在綫（０６０６０）等有主要業務公司，同時有發展區塊鏈技術，相對比較有
吸納價值，始終有關技術屬於副助性質，相對有利發展。他補充，投資者需要留意這類股份的波
動性比較大，故如果將眾安在綫與其他內險股比較，同樣積極發展互聯網的平保
（０２３１８）會比較穩打穩紮。
　　美圖（０１３５７）今日作為區塊鏈概念股大幅炒作，半日急升１５﹒４％，報２﹒０２元
。不過，黃德几坦言，美圖過往由軟件做到硬件都未見成功，雖然擁有眾多應用程式用戶，但要
從中獲利始終比較困難，不過目前最差情況已經過去，股價上亦比較低殘，可以吼低吸納，不過
都需要留意股價大幅波動的風險。

　表列部分區塊鏈概念股股價表現：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份（編號）　　　　　　　　　今年以來（％）　　第三季以來（％）　今日早市（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　柏能集團（０１２６３）　　　　＋４９﹒４３　　　＋１９﹒８２　　　＋１４﹒０４
　美圖公司（０１３５７）　　　　－　７﹒７６　　　－１９﹒８４　　　＋１５﹒４３
　桐成控股（０１６１１）　　　　＋３８﹒７５　　　＋５４﹒２２　　　＋３１﹒６２
　雄岸科技（０１６４７）　　　　－４０﹒００　　　－２２﹒８６　　　＋２５﹒５８
　眾安在綫（０６０６０）　　　　＋１４﹒７７　　　＋３４﹒０３　　　＋１０﹒５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股指
　恆生指數　　　　　　　　　　　＋　４﹒４０　　　－　５﹒４６　　　＋　１﹒１９　
　國企指數　　　　　　　　　　　＋　４﹒４０　　　－　２﹒８７　　　＋　０﹒９９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：資料截至今日中午收市

（ａｌ）

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