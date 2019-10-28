【新股上市】傳ＪＳ環球擱置港上市，消息指股票需求未達目標

《經濟通通訊社２８日專訊》外電引述消息人士指，小型家電品牌ＪＳ環球生活

（０１６９１）擱置在香港上市，為百威（０１８７６）９月上市帶來新股小陽春以來，首度有

新股煞停上市。

報道引述知情人士透露，投資者認為公司發行的股票需求未達目標，而擱置上市。

ＪＳ環球生活原定最多集資約４﹒６２億美元（約３６億港元），並於上周五（２５日）定

價，於本周四（３１日）掛牌，惟至今未有定價信息。公司暫未回覆擱置上市一事。（ｈｌ）

