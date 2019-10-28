友邦騰訊反彈，港股收升２２３點報２６８９１，收復十天線

《經濟通通訊社２８日專訊》有消息指，中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，帶動港

股今早高開１０２點，雖然友邦（０１２９９）上季新業務價值僅按年增１％，但績後仍受資金

追捧，加上騰訊（００７００）連跌多日後反彈，港股於半日收市前曾最多升３３８點，高見

２７００５點。然而，匯控（００００５）上季稅前盈利挫１８％遜預期，績後一度急挫３％，

並拖累港股午後升幅出現收窄，但大部分時間均錄得超過２００點之升幅，最終收市升２２３點

或０﹒８４％，報２６８９１點，二萬七得而復失，惟重上１０天線（２６７１７點）。主板成

交８０９﹒８６億元，較上周五（２５日）增加２０﹒６％。

國指收報１０５６９點，漲１０３點或０﹒９９％。

在區塊鏈熱潮推動下，Ａ股有炒作，上證綜指收報２９８０點，升２５點或升０﹒８５％。

深成指收報９８０１點，升１４１點或升１﹒４６％。兩市合共成交５２０３億人幣，較上周五

增加逾五成。



＊匯控季績遜預期領跌藍籌，內銀績後受追捧＊



截至９月底止第三季，匯控列帳基準除稅前利潤為４８億美元，按年跌１８％，比市場預期

差。匯控全日急挫２﹒２７％，報６０﹒２５元，為跌幅最大藍籌。恆生（０００１１）同樣受

壓，跌０﹒７２％，報１６６元。其他同業方面，中銀（０２３８８）無升跌，報２７﹒２０元

。渣打（０２８８８）走低１﹒７％，報６８﹒８５元。東亞（０００２３）軟０﹒１１％，報

１８﹒９６元。

重磅股方面，友邦公布，按固定匯率計，截至９月３０日止之第三季新業務價值為９﹒８億

元美元，按年升１％；新業務價值利潤率為６７％，按年升５﹒９個百份點。即使新業務價值無

太大變動，但全日仍走高３﹒６８％，報７７﹒５元，為表現最好藍籌。騰訊連跌三日累挫

３﹒４％後，今反彈１﹒７％，報３２２元。港交所（００３８８）揚０﹒８３％，報

２４３﹒２元。中移動（００９４１）走高０﹒６２％，報６４﹒８５元。

工行（０１３９８）、農行（０１２８８）及交行（０３３２８）上周五公布的季績較預期

好，帶動內銀股全線上揚，工行漲１﹒８％，報５﹒６６元。農行升１﹒２４％，報３﹒２７元

。交行窄幅漲０﹒５６％，報５﹒３８元。建行（００９３９）走高０﹒３２％，報６﹒３１元

。中行（０３９８８）揚１﹒２５％，報３﹒２５元。招行（０３９６８）升０﹒６６％，報３

８元。



＊長汽季績強勁飆一成四，區塊鏈概念股急炒＊



長汽（０２３３３）第三季多賺逾五倍，花旗更指其毛利率有改善，予其Ｈ股「買入」評級

，目標價７﹒２９元，全日急升１３﹒８９％，報６﹒２３元。吉利（００１７５）漲

３﹒５３％，報１４﹒６８元，為表現最好國指股。廣汽（０２２３８）揚４﹒５３％，報

８﹒３元。比亞迪（０１２１１）明日放榜，績前升２﹒２２％，報３９﹒２元。北汽

（０１９５８）窄幅升０﹒４１％，報４﹒９４元。東風（００４８９）走高４﹒０５％，報７

﹒９６元。

其他內需股亦受追捧，恆安（０１０４４）漲３﹒１６％，報５３﹒９元。海爾電器

（０１１６９）升１﹒８３％，報２２﹒３元。海信家電（００９２１）急升３﹒８４％，報７

﹒８５元。潤啤（００２９１）揚２﹒３２％，報４１﹒８５元。青啤（００１６８）窄幅升０

﹒６５％，報４６﹒８元。旺旺（００１５１）走高１﹒４１％，報６﹒４６元。蒙牛

（０２３１９）升１﹒４３％，報３１﹒９５元。

小米（０１８１０）及美團（０３６９０）於今日獲納入港股通股份名單中，前者升

１﹒４３％，報９﹒１９元；後者漲３﹒４８％，報９３﹒７元。中共中央政治局上周四

（２４日）就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，並提出加快推動區塊鏈技術和

產業創新發展，比特幣上周一度急升近三成兼突破一萬美元關，帶動區塊鏈相關股顯著造好，美

圖（０１３５７）漲７﹒４３％，報１﹒８８元。

眾安在線（０６０６０）走高８﹒６５％，報２８﹒２５元。雄岸科技（０１６４７）飆

１８﹒６％，報０﹒５１元。柏能集團（０１２６３）升１０﹒９６％，報２﹒５３元。桐成控

股（０１６１１）升２０﹒８２％，報４﹒７元。

ＰＬＡＴＴ ＮＥＲＡ（０１９４９）急升１２１﹒９５％，報０﹒９１元，為升幅最大個

股。亞勢備份（０８２９０）乾跌１７﹒５％，報０﹒０３３元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

