《每周華語－黃溢華》大國角力，誰主浮沉？英日島國、體制困局

《每周華語》１９７０╱１９９０年代的卅年，日本的汽車工業及各種類的消費產品，個人

電腦及文化產業行銷全球。電腦用的「記憶體」更是日本的領先產業、科研甚為突出。１９４５

年二戰戰敗，１９５０年恣在韓戰之後極快速地重組本土及出口產業：１９７０年時機一到，日

本經濟便全面起飛。



上周二（２２日）日皇德仁之正式登基大典（「即位禮」正殿之儀）於日本正式舉行，「令

和」時代２０１９年５月展開。日本今天的皇室體制得來不易，二戰末期，以美國為首的盟軍要

求日本無條件投降，即使用了原子彈，日本仍堅持日皇必須保留同一時間，蘇俄力壓北海道，大

軍一旦登陸，蘇俄拿下半個日本不無可能，斯太林又怎會只拿下北方四島。美國為盡快結束戰爭

，亦接受日皇裕仁可保留，但日皇室之體制已無實權，對日本人言，日皇體制可保留極為重要。

日本作為戰敗國，二戰後成為美國的盟友，而軍政甚而教育體制，亦有巨大變革。美國麥克阿瑟

將軍成為日本二戰後的「統治者」。日皇裕仁也「破天荒」、「破格」與他合影「留念」。１９

４５╱１９５１年，日本生產的產品，刻上的生產地不是「Ｍａｄｅ ｉｎ

Ｊａｐａｎ」，而是「Ｍａｄｅ ｉｎ Ｏｃｃｕｐｉｅｄ Ｊａｐａｎ」。可見二戰之後，

日本與德國成為戰敗國，面對全面的軍備限制及列強要求的各方面政經重組。日本政經全面靠向

美國。日本１９６０年代起，所用的漢字也日少。出口以美國為主。１９１４╱１９４１年，日

圓兌美元強勢，１美元在兩日圓與５日圓之內徘徊；而二戰之後，１美元由美國設定為３６０日

圓，１９７０年金本位取消，匯價自由浮動，日圓自３６０水平兌１美元，升至７５水平之二戰

後高位。近年在１００╱１１０水平之內上落為主。以ＧＤＰ「產值」比較看，日圓可以升至

５０╱８０水平之內，但美國出口轉弱，日圓自身亦不可再「強」，「出口╱匯率」乃十分之敏

感的國際話題，各國在匯價方面，不得不看美國的「面色」、建議。



日皇德仁及皇后雅子上周二所採用的典雅服式源自中國的唐朝與明朝。事實上，即使是「和

曆」，也是由唐朝取回日本的天象典藉加以調整，使符合日本的地理位置等因素。時移勢易，英

日兩國同為島國，但兩國均面對自身體制的局限。英國如何「脫歐」？會否有第二次「公投」？

甚而很快有大選？１０月╱１１月應有更多資料、發展。日本面對中俄兩大國又要與美國外交政

策「配合」甚而又有澳紐、東南亞各國的限制，自身經濟已下滑卅年之久，人口不斷老化！均使

日本領導人面對很大的困局，可用的財金政策有限。平衡「中、美、俄」三國之中，說易行難，

且各種天災極多，不易有大進取。日本比南韓好一些，但日本要有真正突破，可能與德國面對同

一困局。二戰結束已７０年之久，但兩國仍是戰敗國！兩國於聯合國無真正發言權，而在國際社

會，德國於歐盟╱北約有發揮的空間，那麼日本又將如何？她在亞洲近廿年甚而未來廿年，仍以

「防守」以待「出擊」為主。２０２０年，習主席訪日，而中日關係時好時壞，未見有大突破。

英國面對歐盟各國之周旋，而日本須於「日、美、俄」三大國之間，尋找「生存」空間非易事。



明治維新，日皇重拾大權。長洲滿藩、土佐藩及薩摩藩「合力」日本結束了大和國將軍的制

度，重拾皇權，且全面對外開放。但各藩武士們失去了所有特權及尊嚴，重臣之一西?隆盛反對

，１８７７年西南戰爭失敗，自殺身亡。明治維新把日本推往軍國主義，而日本於１８９４╱

１８９５年至１９４５年，由大敗大清國及俄國至１９４５年戰敗，剛好約半世紀５０年！引入

西方政體、科研╱產品及吸收後加以採納，自成一體，１９０５年成為亞洲強國。上周二，德仁

之禮服源自中國唐朝，走了千多年，日本仍是「中、西」合一，而三菱企業不只生產「十式坦克

」

，旗下之圖書藏書，收藏了甚多善本漢藉，乃全球第五位之強。日本財閥、「華麗一族」今天仍

甚活躍！而美國亦需與日本在亞洲建立「防守」線。三菱企業源自土佐藩的商業單位，今天不少

日本企業已退回本土，７０╱９０年代卅年的風光不再，但不代表大財閥不會東山再起。事實上

，世事如棋局局新，未來廿╱卅年，世局大變不足為奇。１９９０年代日本資產爆破，不幸又再

遇上全球「ＱＥ」等不利因素。日本目下全採「防守」之策，但人口全面老化？生產力如何維持

？及又如應付人口福利？日本由內至外，均面對一大堆困難也。



政經╱文化之改革談何容易！英國「脫歐」等待三年半之久仍未有最終的決定。而日本在美

國「左右」之下，政經體制不易有大改革，軍備又要更新，但中俄各國看在眼裏，亦不易有太大

的軍備改革。日本拒絕移民，但英國開放太久，亦因而希望「脫歐」取回移民英國之主導權。日

本不吸納移民，人口不斷老化，用自身手機的體制，失去了全球市場。日本、英國均為島國，近

７０年，剛好反向而行。英國可能收取了太多中東移民，亦受制歐盟政策；日本卻因為美國，自

身於亞洲多了「莫明其妙」的責任 為美國外交政策、甚而為美元地位護航。



日本國力仍強，日皇德仁再三強調了「和平」為本。全球化已步入尾聲，但不會消失。日本

１９９０╱２０２０年力抗全球化，即使已「美國化」７０多年，但力保自身的文化及創作力！

大做中國人生意，大量遊客往日本觀光，不代表日本全球化及再一次「開國」！日本仍在找尋二

戰後的出路，仍在努力之中：但時間無多，因為日本人口老化太快了。



英國不是戰敗國，幸好有大量海外「老本」賺取收入回本土；美英也自然是國際政經舞台的

「好朋友」，未來廿、卅年，美國與英國將有很大的合作空間；而美日兩國之關係，始終因為日

本是戰敗國，有「高、下」之分，此乃甚為不平衡的發展本質。英日兩國的國際影響力正在下滑

之中，中國的一再強大及「全球化」退潮：美國正力爭取回更多主導權，使日本也好、英國也好

，又再面對全新的挑戰與機遇了。



《資深市場人士 黃溢華》

