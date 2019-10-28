《地產人眼－黃漢成》大灣區發展驚人，破成見闢新出路

《地產人眼》筆者近年經常往返中港兩地，在國內各大城市曾留下不少足跡，早前在肇興購

入一精品房，日前北上驗收，留下極佳的印象和體驗，很值得與各位讀者分享。



隨著地產及建築業的蓬勃發展，近年國內物業無論在設計、用料及管理質素方面都大為提升

，是次購入的物業，用料質素之佳幾可與香港住宅媲美，更讓人感到滿意的是，驗收期間，有維

修團隊把屋內有問題的地方即時弄好，服務專業、態度良好，加上屋苑完善周到的管業服務，讓

作為買家的筆者感到非常滿意，體驗與感受遠勝於香港。



一節見則百節知，從在肇興一個小小的置業體驗，足可見國內發展之神速，猶記得十多二十

年前，肇興仍是一個落後的旅遊小城，由香港前往，絕對可以長途跋涉來形容，但自高鐵香港段

開通後，由香港乘高鐵前往肇興，只需約一個半小時，交通的便捷大大增加肇興對港人的吸引力

，肇興新區未來更擬建「香港城」，規劃及設計會以港式作藍本，相信日後將是港人創業、工作

及養老的另一選擇。



粵港澳大灣區已具備強勁的發展勢頭，未來充滿各種商機及工作機遇，可惜近年中港矛盾加

劇，在媒體的渲染下，不少人對國內存著負面印象，乃至生出抗拒，筆者就認識有人連回鄉證也

沒有，亦從不會前往內地，他們對國內充滿成見誤解，卻不知內地近年發展突飛猛進，某些地方

更超越香港，有云百聞不如一見，與其道聽塗說，不如親自見識，筆者極鼓勵港人多往內地走走

，認識國內發展蓬勃的真實面貌，不要人云亦云、以偏蓋全，需明白香港經濟發展已進入瓶頸，

而國內的龐大市場，正正是年青人盡展所長的大舞台，亦是港人尋找投資機遇的黃金地。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

