《價值美股－阮靜瑤》跑贏標普５００指數很困難？

《價值美股》香港散戶和美國散戶其中一個差別，是絕大部分香港散戶投通常都不甘於買入

被動指數基金，不論個人投資表現優劣。美國散戶會傾向直接買入被動指數基金，親自落場炒賣

比例相對低。原因包括美國的被動指數基金費用支出遠較香港便宜，而且美國股指歷年平均表現

相對全球指數理想。



若以標普５００指數為基準，根據Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ ＳＰＩＶＡ去年底統計資料，美

國只有近１８％主動基金於過去５年跑贏大市。即使撇除基金管理費因素，主動基金經理表現也

不算太好，因他們常「被逼」高買低沽。例如當某隻指標股票價格飆漲，客戶看到自己的基金經

理沒有貨，就會開始「齮齕」，基金經理亦怕跑輸同行，便有高位追貨的壓力，有時大戶就是使

用這些技倆操控市場贏錢。當大市下行，客戶不欲投資股票，紛紛贖回基金，基金被逼低位沽貨

。在美國，隨著科技的進步、被動指數編制方式的改良、被動ＥＴＦ產品的成熟，愈來愈多散戶

直接購買被動基金，當過去的弱者投入科技的懷抱，主動型基金經理的對手由弱轉強，令其專業

優勢將變得不明顯的情況下，締造優於大市的回報將愈來愈困難。至於轉身靈活的散戶，雖沒有

上述因素影響，但大部分仍然跑輸大市，有時正因為轉身靈活，反導致交易過於頻繁。另一個原

因是，跑輸大市的股票數量多於跑贏大市的股票數量，變相選對股的概率不大。



說回標普５００指數，美國上市ＡＵＭ最大的三隻追蹤標普５００指數ＥＴＦＳＰＹ、

ＩＶＶ和ＶＯＯ的年費率均比香港上市的領航標普５００指數ＥＴＦ（０３１４０）低。香港掛

牌的３１４０的年費率為０﹒１８％，派息率大約為０﹒９８％；美國掛牌的ＶＯＯ的年費率約

０﹒０３％，派息率大約為１﹒９３％。同樣追蹤標普５００指數，為甚麼港美掛牌ＥＴＦ的股

息率會不一樣？簡單來說，當我們持有香港掛牌的ＥＴＦ，雖然股息所得不會直接被徵收股息稅

，但投資外國市場的ＥＴＦ，在收取外國公司的股息時，或會被預扣所得稅，扣減幅度則視乎兩

地的稅務協議，故投資３１４０收取的股息遠較基準股息甚至ＶＯＯ少。



所以，即使香港人買入美股要繳交３０％股息稅，持有ＳＰＹ、ＩＶＶ或ＶＯＯ仍然較

３１４０划算。至於上述三隻美股ＥＴＦ當中，ＶＯＯ的年費率最低，其追蹤誤差亦較ＳＰＹ和

ＩＶＶ小。所以如投資者想買入ＥＴＦ產品時，可先搜尋美股市場有沒有同類型的選擇。小數怕

長計，投資者不妨貨比三家。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》



（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

