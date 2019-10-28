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28/10/2019 11:07

【大灣區】廣州：加快創新型期貨交易所和灣區國際商業銀行落地

　　《經濟通通訊社２８日專訊》廣東省委深改委印發行動方案，提出將加快廣州創新型期貨交
易所和粵港澳大灣區國際商業銀行落地，爭取試點深化外匯管理改革。放寬當地銀行、證券、保
險行業外資股比限制，擴大外資金融機構在當地的業務範圍。
　　另外，在ＣＥＰＡ框架下，爭取在廣州設立港澳保險公司內地保險服務機構和港資獨資證券
公司、基金公司等金融機構。支持發展金融創新平台。支持區域性股權市場、產權市場及大宗商
品交易中心加快發展。（ａｃ）

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