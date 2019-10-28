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28/10/2019 09:25

【區塊鏈】中信證券：政策重視料重塑區塊鏈市場生態，帶來機遇

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局上周五（２５日）組織學習，聚焦區塊鏈。中
信證券認為，短期來看，比特幣市場曾出現大幅波動和風險，當前總市值約１﹒２萬億元人民幣
；預計政策重視可能重塑區塊鏈市場生態，帶來機遇。
　　中長期而言，類比４Ｇ、新能源車、創新藥等行業的變革，中信證券認為區塊鏈技術必將依
次經歷基礎設施搭建、實踐應用落地以及產業整體變革的歷程，隨著技術逐漸推進及深入基礎設
施中，真正為社會解決節省成本、數據防偽、透明信任等核心痛點。（ｃａ）

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