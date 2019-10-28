《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局上周五（２５日）組織學習，聚焦區塊鏈。中
信證券認為，短期來看，比特幣市場曾出現大幅波動和風險，當前總市值約１﹒２萬億元人民幣
；預計政策重視可能重塑區塊鏈市場生態，帶來機遇。
中長期而言，類比４Ｇ、新能源車、創新藥等行業的變革，中信證券認為區塊鏈技術必將依
次經歷基礎設施搭建、實踐應用落地以及產業整體變革的歷程，隨著技術逐漸推進及深入基礎設
施中，真正為社會解決節省成本、數據防偽、透明信任等核心痛點。（ｃａ）
28/10/2019 09:25
【區塊鏈】中信證券：政策重視料重塑區塊鏈市場生態，帶來機遇
《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局上周五（２５日）組織學習，聚焦區塊鏈。中
信證券認為，短期來看，比特幣市場曾出現大幅波動和風險，當前總市值約１﹒２萬億元人民幣
；預計政策重視可能重塑區塊鏈市場生態，帶來機遇。
中長期而言，類比４Ｇ、新能源車、創新藥等行業的變革，中信證券認為區塊鏈技術必將依
次經歷基礎設施搭建、實踐應用落地以及產業整體變革的歷程，隨著技術逐漸推進及深入基礎設
施中，真正為社會解決節省成本、數據防偽、透明信任等核心痛點。（ｃａ）
|國際動態28/10/2019
【多事之周】憧憬美減息 美重磅科技股放榜
|生財有道25/10/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】恒地股價仍低可中長線部署，政府新策利地產發展
|FOCUS25/10/2019
【FOCUS】歐美齊開水喉 股市反應平平
|生財有道25/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：內銀可留意建行、中行
|國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
|生財有道24/10/2019
放寬按保 中產上車／換樓時機？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰