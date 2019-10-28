【貿易開戰】３７位中美學者發表聯合倡議，促停止貿易戰

《經濟通通訊社２８日專訊》在中美基本敲定第一階段經貿協議之際，中國及美國一批經濟

學家及法律學者周日（２７日）發表聯合倡議，促請兩國停止貿易戰，尋找新的出路，可讓兩國

在奉行各自國內經濟政策和應對經貿問題上享有更大自由度。

外電引述學者倡議指出，目前的兩國貿易衝突淪落為經濟模式「融合」或「脫勾」的二元辯

論。學者們認為，未來更合理的貿易關係框架應「為中國留出空間，繼續推行通常是美國批評的

目標的工業政策，同時還允許美國在中國政策損害其利益的情況下以有針對性的關稅做出回應」

。他們相信這種方法可以維護中美在雙邊貿易中的大部分現有利益，但不要求經濟模式趨同，同

時也符合當前的多邊體系。

專家認為，新的框架應讓中國有空間去發展自己的產業政策，這方面以往常常是美國批評的

對象。新框架也可讓美國在認為中國政策正損害其利益時，以特定的關稅回應。他們相信，新框

架可保存雙邊貿易中雙方的利益，而且不必勉強兩國將雙方的經濟模式變得相似。此外，新方法

符合現行的國際多邊制度，並令中美在世貿規則下擁有更大權利。

有份起草的學者包括北京大學新結構經濟學研究院院長、博雅講席教授、世界銀行前首席經

濟學家林毅夫；北京大學國家發展研究院院長、博雅特聘教授、長江學者姚洋；北京大學國家發

展研究院金光講席教授盧鋒；清華大學五道口金融學院紫光講席教授、長江學者、清華大學國家

金融研究院國際金融與經濟研究中心主任鞠建東；以及哈佛大學亞當斯學院教授、２００７年諾

貝爾經濟學獎得主馬斯金（Ｅｒｉｃ Ｍａｓｋｉｎ）。（ｃａ）

