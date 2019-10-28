《股林淘金－林家亨》習主席提振區塊鏈板塊

《股林淘金》上周五（２５日）美國公布的經濟數據無大變化，市場預期美國聯儲局將於本

周四（３１日）宣布減息四分一厘。美股道指上升１５２點，標普５００指數接近紀錄新高，納

指上升５７點。

周末期間中國國家主席習近平表示要加快區塊鏈技術的產業創新發展，預期這個板塊今天有

較大的買盤追入，股價上升幅度可能加快，其中美圖（０１３５７）可能備受追捧，投資者追入

要留意波幅的風險，宜嚴受止蝕價８％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

