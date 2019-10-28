【區塊鏈】習近平關注區塊鏈引資本猜想，料為人行數字貨幣護航

《經濟通通訊社記者楊英傑２８日報道》上周五（２５日）中共中央政治局組織學習，聚焦

區塊鏈。習近平指出，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，把區塊鏈作為核心技術創新重要突

破口。翌日（２６日），十三屆全國人大常委會第十四次會議表決通過密碼法，將自２０２０年

１月１日起施行，而區塊鏈整整是一種利用密碼學方法組織和記錄數據的分布式帳本技術。

在區塊鏈技術剛剛起飛之時，中國資本界一度掌握先機「炒幣」，曾經是最大的比特幣交易

市場，但在監管明令關閉比特幣交易所及禁止代幣發行（ＩＣＯ）後，區塊鏈概念一度無人問津

。如今該技術獲習近平重視，區塊鏈必定再次成為資本界的寵兒。三大互聯網巨頭阿里巴巴、騰

訊和百度都在嘗試落地區塊鏈技術及涉及較為基礎的技術開發，例如百度超級鏈平台、螞蟻區塊

鏈ＢａａＳ平台，以及騰訊雲ＴＢａａＳ區塊鏈服務平台等。

沉寂逾年的「幣圈」亦蠢蠢欲動，憧憬人行解禁ＩＣＯ，財經評論員馬光遠和北大光華管理

學院主任劉曉蕾接受中央電視台訪問時表示，區塊鏈的應用不是炒幣，這次傳遞的信號是希望通

過區塊鏈技術支持實體經濟，而不是短期炒作。



＊人行將推法定數字貨幣，阿里騰訊曾表不滿＊



然而人行只是禁止其他機構發行代幣，並不抗拒自行發幣。上月，人行支付結算副司長穆長

春出任人民銀行數字貨幣研究所所長，此前他在一個公開論壇上表示，人行數字貨幣即將推出，

若計劃成真，人行將成為全球首家發行數字貨幣的中央銀行。

區塊鏈及建基於該技術的數字貨幣，其中一個特色就是「去中心化」，即不需要中央權威機

關（如央行）的擔保。但有內媒評論指，只有國家才有貨幣行使發行的最高權力， 而且這是排

他性的權力，「不管技術多麼先進，也不能超越國家的貨幣發行權」。但是，中國最大的線上支

付系統支付寶和微信支付都十分排斥數字貨幣，本月曾稱禁止通過其電子支付技術交易虛擬幣，

否則便會立即停止服務。

