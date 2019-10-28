【區塊鏈】中金：習強調區塊鏈應用於數據共享，推介航天信息等

《經濟通通訊社２８日專訊》國家主席習近平上周五（２５日）指出，加快推動區塊鏈技術

和產業創新發展，把區塊鏈作為核心技術創新重要突破口，資本界強烈響應號召，急急部署區塊

鏈科技。中金公司發報告，指目前大部分區塊鏈行業企業仍處於探索商業模式的階段，並列出

６６家具備區塊鏈相關業務的中資股，其中市值較大的企業包括阿里、騰訊（００７００）、中

國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）、恆生電子（滬：６００５７０）、航天信息（滬

：６００２７１）、眾安保險（０６０６０）等。

中金公司在另一份報告中則表示，習講話著重強調數據打通、共享方面，預計這將是未來主

要應用方向之一，預計若未來區塊鏈技術成熟，將有望應用在政務信息系統建設中，提升技術實

力過硬廠商的產品競爭力，建議關注航天信息、華宇軟件（深：３００２７１）、太極股份

（深：００２３６８）、金財互聯（深：００２５３０）等

報告又建議重點關注人行推出數字貨幣及其對金融ＩＴ行業的影響，包括券商ＩＴ界的恆生

電子，以及銀行ＩＴ界的宇信科技（深：３００６７４）、長亮科技（深：３００３４８）等。

（ｅｙ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

