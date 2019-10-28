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即市新聞

28/10/2019 17:07

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ：外資對Ａ股興趣不斷提升，更關注質量因子

　　《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＳＣＩ亞太分析應用研究部主管魯邦（Ｏｌｅｇ　
Ｒｕｂａｎ）向內媒《第一財經》表示，隨著ＭＳＣＩ納入因子的擴大，部分外資的研究能力可
能不夠，因此納入因子的擴大也加大了外資投研的難度。所以外資也需要用更加系統化的方法來
進行投資。
　　魯邦表示，有一些因子外資更為偏好，但中國境內投資機構關注度不高，但隨著外資不斷加
倉Ａ股，因子表現可能也會出現變化。未來，Ａ股投資者需要更加關注盈利質量和盈利穩定性等
，這是全球投資者更關注的。（ｗｌ）

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