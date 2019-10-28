《經濟通通訊社２８日專訊》四中全會今日開幕，官媒《新華社》報道，中央文獻出版社已
出版習近平的文稿合集《論堅持黨對一切工作的領導》，在全國發行。據報道，這部專題文集收
錄了習近平自十八大以來論述堅持黨對一切工作的領導的重要文稿７０篇，約１４萬字，其中部
分文稿是第一次公開發表。
報道指，堅持黨對一切工作的領導，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分
，具有重大而深遠的指導意義。（ｅｙ）
28/10/2019 14:04
【四中全會】習近平《論堅持黨對一切工作的領導》文稿集全國發行
《經濟通通訊社２８日專訊》四中全會今日開幕，官媒《新華社》報道，中央文獻出版社已
出版習近平的文稿合集《論堅持黨對一切工作的領導》，在全國發行。據報道，這部專題文集收
錄了習近平自十八大以來論述堅持黨對一切工作的領導的重要文稿７０篇，約１４萬字，其中部
分文稿是第一次公開發表。
報道指，堅持黨對一切工作的領導，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分
，具有重大而深遠的指導意義。（ｅｙ）
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