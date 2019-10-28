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28/10/2019 15:36

【ＦＯＣＵＳ】四中全會聚焦國家治理，全面開放料「偷步」加速

　　【ＦＯＣＵＳ】４０年來最晚會期的中共四中全會周一（２８日）啟幕，數百政治菁英就推
動中國「第五個現代化（國家治理體系和治理能力現代化）」等將取得的重大共識，備受矚目。
　　面對經濟增速滑向６％邊緣、中美第一階段貿易談判捷報初傳惟前路未卜，儘管官方公布的
會議議程隻字未涉經濟，但鑒於意識形態與經濟國策密不可分，加上今次主題實際是承接
６年前十八屆三中全會通過的「全面深化改革」重大決定，要實現「第五個現代化」這個總目標
，以「市場在資源配置中起決定作用」為導向的全面開放料加速推進。

＊「三步走」及「兩個一百年」時間點暗合＊

　　四中全會全稱「中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議」，顧名思義，是由
２０４名於２０１７年中共十九大時當選的中央委員全體出席的會議（另有１７２名中央候補委
員列席）。
　　上一次中央委員全體會議（即三中全會）還是２０１８年２月；時隔一年半間，面對經濟增
長節節放緩和貿易戰步步升級的雙重衝擊，被稱作「４０年來最晚會期」的四中全會，更顯關鍵
，坊間甚至有指是「明商黨建，實謀經濟」。　　　　
　　據官方公布，今次為期４天的閉門全會，將研究「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進
國家治理體系和治理能力現代化」若干重大問題，此正正是２０１３年十八屆三中全會設定的「
全面深化改革的總目標」。上周四（２４日）政治局會議並公布上述目標的時間表，分為三步走
：２０２１年，取得明顯成效；２０３５年，基本實現；２０４９年，全面實現。
　　值得留意的是，第一步、第三步分別與「兩個一百年」－－２０２１年全面建成小康社會、
２０４９年建成富強民主文明和諧的社會主義現代化國家的時限暗自吻合。
　
＊落實十八三轉高調，關注開放和混改主題＊

　　鑒於此，要實現上述三步走目標，除了要將國家治理制度化、規範化、程序化，及續深化國
家機構改革；還必須堅持以經濟體制改革為重點。
　　就前者，全國人大本月初剛公布《公職人員政務處分法（草案）》，其中涉及公職人員
９類政務處分的界定及罰則；就後者，從９月中央深改委「營造更好發展環境支持民營企業改革
發展的意見」，到１０月國務院發布《優化營商環境條例》、發改委推動市場「非禁即入」普遍
落實，實際都是官方重新高調落實６年前十八屆三中全會的決策。
　　使市場在資源配置中起決定作用、經濟財產權不可侵犯、允許更多國有經濟和其他所有制經
濟發展成為混合所有制等經濟體制改革、國有資本投資項目允許非國有資本參股、允許混合所有
制經濟實行企業員工持股等，大概率在四中全會後加速推進，關注「全面開放（資本市場、消費
市場、產業市場等）」和「混改」主題，或有下階段投資啟示。

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