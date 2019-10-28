《融天納地－溫天納》內地通脹指標多方位觀察

《融天納地》內地９月份經濟數據輕微改善，ＣＰＩ持續上升就正正限制了貨幣寬鬆，第四

季度仍需財政加碼支持。內地減息其中一項重要考慮為通脹，除了豬肉價格為指標之外，大蒜價

格亦為另一指標。大蒜作為一種調味品，日常需求相對穩定，但自年初以來出現了明顯的上漲，

參考內地數據，近期大宗大蒜價格飛漲近八成。大蒜價格波動可能來源於兩個方面，其一是產量

變化，其二是通脹預期變化。由於大蒜在冷庫中較耐貯藏，因此在通脹預期上升時，出於囤貨抗

通脹的目的，需求有可能出現短時間大幅上升從而影響價格。大蒜價格同比大幅上升，遠高於同

期其他新鮮蔬菜價格變化，這表明大蒜價格的上升更多來自於供應的同比下降，未來價格仍有可

能上升。



第三季度內地ＧＤＰ增長６﹒０％，創下多年新低，逼近中央政府目標下限，綜觀環球市場

，數據仍屬不俗。從經濟需求方面看，９月份內地消費增長速度小幅度回暖，投資則穩步回落，

出口負增長擴大。展望第四季度，消費和投資有望平穩，出口受關稅和外需下滑的負面衝擊，來

自需求方面的壓力仍存。



內地９月份社會融資總量高於預期，企業中長期貸款增加，連續兩個月改善。不過，估計在

第四季度內地地產發展受限，與此同時，製造業信貸需求仍較弱，需要觀察專項債擴容能否成事

，此外，後續社會融資擴張壓力存在，中央需要加碼財政措施以作平衡。



除了大蒜價格指標之外，９月份豬價升幅超過預期，ＣＰＩ持續上升壓力存在，若持續至明

年春節前，內地貨幣政策在今年內或受掣肘。ＰＰＩ短期內仍處下滑趨勢，估計在年底前才能改

善。目前，內地製造業景氣仍在低位，其實環球主要經濟體景氣同樣處於枯榮線下，第四季度經

濟挑戰甚大。內地因受短期通脹掣肘，貨幣寬難成事，財政政策及專項債發展將成焦點。



內地９月份貸款數據略勝預期，企業新增中長期貸款增長速度連續兩個月改善。融資環境有

所改善，而居民新增貸款增長速度第三季度放緩明顯。內房仍屬信貸市場重要支柱，在今年頭三

季度仍佔約３３％的信貸增量資源。不過，中央政策正在加速推動信貸投放結構的調整優化，內

房新增貸款已經連續三個季度呈現負增長。



基建作為穩定內地經濟發展的武器，今年頭三季度基建行業新增貸款平穩，參考歷史數據統

計，若企業新增中長期貸款的持續改善，正預示著中央政府著力基建領域，涉及產業及上下游的

配套貸款投放正呈現發力。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

