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即市新聞

28/10/2019 16:40

《匯市一周－徐惠芳》觀望加日美議息，英鎊歐元稍回軟

　　《匯市一周》投資者等待美聯儲本周四（３１日）的貨幣政策會議，以進一步明確今年的減
息政策。利率期貨顯示，聯儲局月底減息機會已達９０％，未來幾個月有機會再減息。此外，加
拿大央行周三（３０日）議息，日本央行周四議息同樣令投資者關注。
　
　　觀望本周的美聯儲會議以及非農就業數據，減息預期已經反映在美元，若美國就業受到衝擊
，美聯儲可能更趨向寬鬆。市場關注英國脫歐方面的最新進展，歐盟可能會就脫歐延期作出重要
決定，法國要求將最後期限定為１１月１５日，其他歐洲國家則同意英國延期三個月的要求，若
歐盟各國無法就此事達成共識，可能在２８日召開歐盟高峰會。
　
　　市場對英國政治前景不確定性感迷茫，英國首相約翰遜表示，他將尋求在１２月１２日舉行
大選，但目前還不確定他能否贏得議會三分二支持。消息指，歐盟同意英國延遲脫歐的要求，但
尚未決定新的截止日期，而英國議會將騰出時間來決定是否答應約翰遜提前大選的計劃。英國股
市和英鎊雙雙下跌。英鎊兌美元一度跌穿１﹒２８００水平，其後收復失地。英鎊周一（２８日
）亞市在１﹒２８１５水平整固，上方阻力１﹒２８６５、１﹒２９１０，下方支持
１﹒２７５５、１﹒２６８０。
　
　　歐洲央行上周四（２４日）維持利率不變，會後聲明表示，歐元區經濟溫和，但需配合經濟
復甦，必須保持低息環境，考慮到不同貨幣政策刺激經濟復甦。是次歐洲央行會議是行長德拉吉
最後一次主持會議，市場認為，歐洲央行行長繼任人拉加德將會延續歐洲央行多年低息貨幣政策
，並且會考慮進一步擴大寬鬆貨幣政策規模。
　
　　市場關注本周歐元區公布的１０月ＣＰＩ，９月失業率和第三季ＧＤＰ繼續出現收縮情況，
料將會拖累歐元下跌。德國１０月ＩＦＯ商業現況指數為９７﹒８，前值９８﹒５，預估為
９８﹒１；德國１０月ＩＦＯ商業景氣指數為９４﹒６，符合前值及預期，德國１０月ＩＦＯ商
業預期指數為９１﹒５，前值為９０﹒８，預估為９１﹒０。歐元周一亞市在１﹒１０８５水平
整固，下方支持１﹒１０３５、１﹒０９８０。
　
　　日本９月企業服務價格指數月率為０﹒０％，前值０﹒０％；年率為０﹒５％，前值
０﹒６％修正為０﹒５％，預估為０﹒５％。日本９月機械工具訂單年率終值為－３５﹒５％，
與前值一致。美元兌日圓周一亞市在１０８﹒７５水平整固，匯價仍在１０天線以上，下方支持
１０８﹒１０、１０７﹒５０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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