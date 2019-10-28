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即市新聞

28/10/2019 11:17

《金石為開－黃威》美聯儲議息在即，金價暫獲支撐企穩

　　《金石為開》過去一周市場並無太多風聲，英國「脫歐」及中美談判進程繼續推動市況發展
。同時在強勁財報的提振下，美股反覆上行，標普５００逼近歷史高點。風險偏好的回升仍是制
約黃金的主要因素，不過美聯儲議息會議即將到來，降息預期高漲為金價帶來支撐。全周金價累
計上漲約１％。
　
　　英國議會上周投票通過了政府的「脫歐」協議，但否決了協議立法的時間表。如此一來「脫
歐」的不確定性再度增加。目前歐盟已同意英國再度延遲退歐，但尚未敲定新日期，約翰遜則想
借此推動提前大選，令局勢變得更加撲朔迷離。因此上周歐系貨幣震盪回吐，美元得以短暫喘息
。另一方面，中美談判的推進則較為順利。雙方於上周再度進行了電話會議，美國貿易代表辦公
室稱接近達成第一階段協議。
　
　　目前消息面整體還是朝著利好風險情緒的方向發展，同時美股財報也繼續良好表現。約
３８％的標普５００指數成分公司已經公布三季報，其中７８％的業績超出市場預期。上周美股
震盪攀升，標普５００指數距歷史高位僅一步之遙。風險偏好的回升仍是制約黃金表現的主因，
惟美聯儲議息會議在即，降息預期高漲為短線金價提供了支撐。從ＦｅｄＷａｔｃｈ來看，１０
月份降息預期近期一直維持在９０％以上。此次會議上，預計美聯儲不會冒衝擊市場的風險，大
概率進一步降息２５個基點。重點在於貿易局勢正趨於穩定，美聯儲如何借此引導市場預期。與
此前兩次會議相似，當局採取鷹派降息的機會極大。
　
　　目前黃金多空雙方仍維持拉鋸。上周投機性淨持倉輕微回升，金價也隨之於１５００美元附
近穩定下來。日線圖上看，金價實際上已經打破了下降趨勢線，轉為橫盤整理。ＭＡＣＤ出現上
漲動能柱，ＲＳＩ回升至５０以上。不過日Ｋ線的實體反映出１５０５美元之上壓力明顯增加，
投資者仍不宜戀戰，在局勢明朗前儘量以短炒為主。
　
　　本周風險事件頗多，除了美聯儲議息會議之外，美國三季度ＧＤＰ、１０月非農及歐元區三
季度ＧＤＰ均需要重點關注。《六福金融分析師　黃威》

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