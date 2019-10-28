《陶冬天下－陶冬》聯儲減息卻展鷹姿，英酋脫歐又逼選舉

《陶冬天下》英國脫歐方案得到議會通過和中美貿易談判取得進展，成為上周兩大事件，推

動風險資產市場上升，美國Ｓ＆Ｐ５００逼近歷史記錄（盤中一度突破記錄），資金繼續從債市

流向股市，資產配置偏向增加風險權重，提高槓桿比率。英國首相在議會被連番羞辱之後，上周

二（２２日）再度將脫歐方案擺在台上，進行二讀表決，在安定住自家陣線之後誘發工黨疑歐派

叛變，方案成功獲得議會批准，但是無法趕在１０月底之前付諸實施，英鎊匯率和英國股市造好

。歐洲央行例會上沒有進一步的寬鬆措施出台，德拉吉舉行了任內最後一次記者會，聲言講ＱＥ

進行到底，不過市場反應不大。紐約聯儲進一步擴大對ｒｅｐｏ市場的注資，不過市場焦點放在

即將召開的聯儲會議上，基金經理預期聯儲示意減息告一段落，資金看淡債券，十年期國債利率

重上１﹒８％關口。黃金越過１５００，不過觀望氣氛濃厚。中國政治局學習

ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ（區塊鏈），加密貨幣莫名其妙地暴漲了一次。



美國公開市場委員會本周開會，筆者預期鷹派降息。由於債市嚴重傾向於聯儲持續減息，加

上資金市場流動性短缺，美國迎來今年第二次減息的可能性甚高，期貨市場價格顯示聯儲有

９３％的機會減息２５點。相信決策者不會甘冒債市大跌風險而給市場一個意外，即場減息一碼

基本上是板上釘釘了。這次例會的看點在於聯儲說甚麼，而不是做甚麼。今年夏季困擾市場的兩

大不確定性（貿易糾紛和脫歐進程）均出現重大轉機，鮑威爾口中的外圍因素之前景得以改善，

中期利率微調的原因正在消失，聯儲必須要給一個說法。筆者認為，會議聲明可能會提到經濟形

勢及外圍環境不再需要進一步減息，但是未必直接針對市場利率作口頭干預。換言之，決策者表

明自己暫停減息的態度，但是並不急於干預利率水平。在被市場牽引著連降兩次利息之後，聯儲

準備紮起馬步，與資金的減息預期做一次博弈，同時為萬一需要再次降息留下退路。



英國首相約翰遜成功地別了工黨領袖科爾賓的馬腳，誘使１９名工黨議員支持脫歐方案，成

就了前任首相三次未竟之功。不過議會也打了約翰遜的臉，他自設的１０月３１日死限時刻肯定

無法達成脫歐，令他憤然號稱議會已經毀壞。本周一，約翰遜打算再別科爾賓的馬腳，要求１２

月１２日大選。提前大選需要議會三分之二的票數支持，他聲稱如果工黨不支持提前大選，唐寧

街十號便不提交脫歐立法供審議，甚至「政府罷工」，表達破釜沉舟的決心，１１月６日的預算

案審議已經被政府取消了。在過去三年起碼提出過３５次對現政府不信任動議的科爾賓，這次卡

住了。民意調查中明顯落後的工黨，目前並不希望選舉，但是又不能踩入保守黨的陷阱，於是工

黨集體投棄權票等戰術性方案出籠。簡單而言，英國議會通過了脫歐方案，但是圍繞議程、選舉

的攻防還會繼續，在議會制度誕生地英國上演的程序較量這次會發揮得淋漓盡致，英國脫歐還有

許多戲要唱。



本周市場焦點：１）聯儲公開市場委員會會議，預計下調聯儲利率和ＩＯＥＲ利率各２５點

，同時預告現降息周期可能已經結束。２）美國第三季度ＧＤＰ數據，市場預測中位數為

１﹒７％。３）１０月非農就業數據，估計就業增加９０Ｋ，不過此數據因為ＧＭ工潮而可能有

很大的預測偏差。４）歐洲第三季度ＧＤＰ，預計為１％（環比０﹒１％）。５）日本央行有可

能在本周會議上推出刺激通脹的幾項措施。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

