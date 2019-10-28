《缸邊隨筆－張嘉碩》政治市

《缸邊隨筆》這年多來，除香港股市有政治事件衝擊外，其他市場都是經濟市為主，但今周

後到今年底，怕環球市場都會以政治市為主。

香港這個政治市不用多說，大家都知曉，一個不可忽視的發展是，外媒已報道香港經濟差勁

，飲食界的一些估算是在１１月起，會有上千家食肆結業，香港的失業人口將增，再添加了社會

上的不穩定性，終對股市有影響。

美國方面，特朗普被彈劾的行情近周高漲了，投資者擔心，特朗普的彈劾事件，或會為脆弱

的美國經濟雪上加霜，歷史上有三位美國總統面對被彈劾，特朗普可能是第四個。近代些的是尼

克遜和克林頓面對被彈劾，其對股市的影響不一。

１９９８年克林頓雖被彈劾，但他沒有辭職，股市一度跌，但之後反見升高。１９７３年尼

克遜的水門事件，使到尼克遜雖未被彈劾，但自己辭了職，股市大跌。

兩個彈劾，股市表現不一，有分析謂是１９９８至１９９９年是科網潮初，當時升市勢凌厲

，故一震之後便回升，至２０００年才爆煲，而１９７３年１月，美經濟正受油價上升的第一波

衝擊，之後美國經濟衰退，股市回調便深。

據這個分析，似乎對總統的彈劾，只會是根稻草，會否壓垮隻駱駝（股市），還看之前這隻

駱駝（股市）是否已近「垮」，但更重要的，是看特朗普的支持者的反應。

有分析指特朗普是有百萬計的「忠實支持者」，如特朗普是真的被彈劾，並解除其總統職務

時，特朗普這批「忠實支持者」，將會上街抗議，帶來美國多個城市的社會不穩；特朗普這批「

忠實支持者」將會表示對美國當前的政治制度的公平性存疑，並由之帶來的，不是經濟衰退，而

是經濟蕭條，這個是否過分嚇人？要待發生後才知，而一個啟示是美儲局在接下來的一個議息會

會怎樣做。



＊美國缺水，劣幣驅逐良幣＊



本欄在三周前已提出要留意美儲局向美國隔夜流動市場所提供的資金是否可以止咳，結果是

：似乎未可，上周市場隔夜資金的需求仍大。為甚麼美儲局放極水，都解決不了市場之缺水，原

因又是劣幣驅逐良幣。

大家都估美儲局在下次議息會又減息；一減息，眾多債息均跌。在今年４月時，１２個月期

票據收益率為２﹒４５％，到今時，該證券還剩６個月才到期，而該票據目前的收益率僅為

１﹒６６％。如美儲局再減息，即是這１﹒６６％將不保，對市場資金流動的影響是：持有

２﹒４５％的１２個月期票據者，怎會為目前手頭資金需求而沽出這些高息資產，結果是不少機

構均受「失匙夾萬」之苦。２﹒４５％資產（１２月期債券）不會賣出去，除非隔夜拆息升逾２

﹒４５％，不然他們仍是賣、當、借三招中，只肯去當；去借，而不肯去賣，於是造成了市場隔

夜流動資金緊絀。

資金面對持續緊絀，是可以出事的，長期感冒，可引致肺炎。怎會有「肺炎」？

麥健時ＭｃＫｉｎｓｅｙ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ在其最近一期的銀行行業評估報告中說，在

下次經濟危機中，世界上有一半的銀行將不可生存，有興趣自己找來看，我不多講，免我被指擾

亂金融。祝大家好運！《資深投資者 張嘉碩》

