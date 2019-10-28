  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒１億人幣，買廣汽中生沽友邦建行

　　《經濟通通訊社２８日專訊》平保（０２３１８）績後遭大行唱淡，全日股價挫近４％領跌
藍籌，拖低恆指６２點。恆指全日收報２６６６７點，跌１３０點或跌０﹒４９％，十天線（約
２６６８０點）終歸失守。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１１億元人民幣，增加逾四成。北水淨買入最多的個股
依次是廣汽集團（０２２３８）、中生製藥（０１１７７）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣
出最多的依次是友邦保險（０１２９９）、建設銀行（００９３９）、安踏體育（０２０２０）

　　主板成交６７１﹒５９億元，按日減少約２％，其中港股通成交８０﹒２３億元，佔總成交
１２％。

＊北水淨買入逾六千萬元，波司登股價創新高＊

　　全日北水買賣股份目標不再集中於內銀股。廣汽將於下周二（２９日）公布第三季度業績，
北水淨買入７２０７萬元為最多的個股，惟全日股價微跌０﹒５％報７﹒９４元。
　　與此同時，北水上周五（２５日）力買羽絨服品牌波司登（０３９９８），淨買入涉及
６１１４萬元，全日股價收升２﹒５９％報３﹒９６元，盤中見３﹒９８元創上市新高。北水買
入波司登或與冬季來臨有關。
　　北水全日淨沽出最多的個股不再是招行（０３９６８），而是友邦，涉及１﹒７億元，股價
收跌０﹒７３％報７４﹒７５元。瑞信最新將友邦目標價由９６元降至９１元，維持跑贏大市評
級。
　　平保遭摩通降目標價，由１４０元削至１３０元，維持增持評級。北水全日淨沽出平保達
５８９４萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　廣汽集團　（０２２３８）　　　　　０．７２　
　　中生製藥　（０１１７７）　　　　　０．６５　
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　　０．６４　
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　０．６４　
　　波司登　　（０３９９８）　　　　　０．６１　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　友邦保險　（０１２９９）　　　　－１．７０　
　　建設銀行　（００９３９）　　　　－０．８４　
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　－０．５９　
　　中國平安　（０２３１８）　　　　－０．５９　
　　招商銀行　（０３９６８）　　　　－０．５７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態28/10/2019
【多事之周】憧憬美減息 美重磅科技股放榜
生財有道25/10/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】恒地股價仍低可中長線部署，政府新策利地產發展
FOCUS25/10/2019
【FOCUS】歐美齊開水喉 股市反應平平
生財有道25/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：內銀可留意建行、中行
國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
生財有道24/10/2019
放寬按保 中產上車／換樓時機？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金