《日入而息》匯控季績遜預期，嘉里太古等財團奪港鐵黃竹坑站４期

《今天重點》﹡匯控（００００５）第三季列帳基準除稅前利潤４８億美元，按年跌１８％

，遜市場預期，集團現時相信２０２０年將不可達到有形股本回報超過

１１％的目標，匯控股價今日低收２﹒３％

﹡嘉里、太古及信置合組財團奪港鐵黃竹坑站第４期項目

﹡傳中手游超額認購５３７倍，凍資逾７００億元，有望成為今年新股「凍資

王」

﹡習近平：將區塊鏈作為核心技術、自主創新的突破口

﹡友邦第三季新業務價值升１％至９﹒８億美元，但全日股價仍升３﹒７％



《即日市況》﹡友邦騰訊反彈，港股收升２２３點報２６８９１，收復十天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒９％，區塊鏈熱潮推動成交破５０００億



《美元匯價》﹡英鎊有機會再試高，不妨低位吸納；歐元最新報１﹒１１０１╱０５，日圓

最新報１０８﹒６９╱７２



《公司業績》﹡匯控（００００５）首九個月經調整收入增長率與支出增長率之差為

２﹒２％；匯控首三季稅前盈利升４％，淨息差跌１５點子；匯控第三季收

入按年跌３％，列帳基準信貸損失增７４％；匯控第三季亞洲區列帳稅前利

潤升４％，香港升１％；匯控第三季稅前盈利跌１８％至４８億美元，遜預

期；不再預期可於２０２０年達到有形股本回報超過１１％目標

﹡中電信（００７２８）首三季純利跌３﹒４％

﹡國藥控股（０１０９９）首三季純利升一成二至約４６億元人民幣

﹡龍源電力（００９１６）首九個月純利按年跌近１３％

﹡順客隆（００９７４）首三季盈轉虧３４６﹒９萬元人民幣

﹡亞洲水泥（００７４３）首九個月純利按年增４０％至２２﹒４億元人民幣

﹡中煤能源（０１８９８）首三季純利升４１﹒８％至５７﹒６億元人民幣

﹡萬洲國際（００２８８）首九月純利按年升８﹒４７％至８﹒２億美元

﹡山東新華（００７１９）首三季純利升２３％至２﹒３９億元人民幣



《公司資訊》﹡匯控（００００５）本港示威活動及中美貿易戰或致未來前景不可控；將於

公布全年業績時一併公布重組計劃等細節

﹡嘉里（００６８３）、太古（０１９７２）及信置（０００８３）合組財團

奪港鐵黃竹坑站第４期項目

﹡中國玻璃（０３３００）公布採購框架協議

﹡中國優通（０６１６８）披露旗下中國移動通信河北公司仲裁進展

﹡中船租賃（０３８７７）與中船重工（００３１７）控股股東重組

﹡正榮（０６１５８）二線城市發展空間大，深耕已久享優勢

﹡中國飛鶴據報擬籌最多８９﹒３億元，下月１３日上市

﹡康德萊醫械（０１５０１）發售４０００萬股，入場費約４２０２元；國內

外介入器械需求強勁，冀與其他同業合作

﹡達力普（０１９２１）發售３億股，入場費約３６９７元

﹡亞盛醫藥（０６８５５）最快兩年後推出首隻藥物，貿易戰影響較少

﹡現代牙科（０３６００）未來一兩年主推隱形牙齒矯正，考慮在不同市場併

購

﹡渣打（０２８８８）洩客戶資料員工已停職

﹡港鐵（０００６６）屯馬線一期今起試營運，通車日期則有待落實

﹡華康生物醫學（０８６２２）合營生育治療

﹡環球通（０８１９２）上市複核委員會維持取消上市地位裁決

﹡東曜藥業（０１８７５）明起招股，入場費３０５０元



《國企紅籌》﹡有色礦業（０１２５８）擬進一步投資礦石生產

﹡中遠海能（０１１３８）獲中證監會批准非公開發行Ａ股



《神州民企》﹡北控清潔能源（０１２５０）獲１０億元銀行三年期貸款

﹡華地國際（０１７００）今早起停牌待以刊發內幕消息



《中國要聞》﹡習近平《論堅持黨對一切工作的領導》文稿集全國發行

﹡新華社表示第十九屆四中全會召開，習近平作工作報告

﹡內地首三季度１６省市ＧＤＰ增速跑贏全國

﹡青客公寓下月５日美國上市，兩年半累虧損逾１１億元

﹡國資委和海南省共商海南自貿區（港）建設大計

﹡羅永浩再度出質錘子科技股權

﹡越南對中國、南韓鋼鐵產品徵收反傾銷稅

﹡廣州表示加快創新型期貨交易所和灣區國際商業銀行落地

﹡ＭＳＣＩ表示限制資本流入中國將對全球產生毀滅性影響；外資對Ａ股興趣

不斷提升，更關注質量因子

﹡人行開展６００億國庫定存，無逆回購淨回籠５００億；人行科技司李偉稱

區塊鏈技術可幫助商業銀行風控；人行表示增設銀行業金融機構貨幣鑒別義

務

﹡中國信息通信研究院下月在京召開「可信區塊鏈峰會」

﹡北京中關村擬補貼阿希鏈等多家區塊鏈企業

﹡吉宏股份與火幣合作，研究區塊鏈賦能電商行業

﹡深圳探索「區塊鏈＋稅務」，前海試點全面推廣電子發票

﹡習近平關注區塊鏈引資本猜想，料為人行數字貨幣護航

﹡黃奇帆稱人行或成為全球率先推出數字貨幣的央行

﹡黃德几稱中央推區塊鏈非等同虛擬幣，了解業務性質為重；中央推區塊鏈非

等同虛擬幣，了解業務性質為重

﹡３７位中美學者發表聯合倡議，促停止貿易戰

﹡中遠集團暫獲美國臨時豁免，至少三艘油輪駛往亞洲

﹡中國外交部冀英國盡快確認貨櫃屍體案死者身份

﹡中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定生效

﹡六部法律在自貿區暫時調整實施，優化營商環境

﹡北京大興機場國際航線開航，將開通１１６條航線

﹡北京副市長殷勇稱民行、郵儲行理財子公司將在京落戶

﹡北京通州將重點發展財富管理、金融科技等產業

﹡四部門印發加快農業保險高質量發展指導意見

﹡李紀恆任民政部部長

﹡郵政局表示今年快遞旺季８５天，要求實現不爆倉

﹡中投將成立中日、中法基金，推進新型多雙邊基金投資

﹡互金協會李東榮稱避免將金融創新風險向消費者轉嫁

﹡朱雲來稱不用過分擔心貿易戰問題，金融需加快改革

﹡農業銀行審計局上海分局原副局長馬路被逮捕

﹡中原地產表示上周上海樓市成交面積環比增一倍

﹡外電稱中國財政部擬下月發行離岸歐元和美元債



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１３１５﹒０２點

﹡韓國瑜提出澎湖小三通，惟早已開放逾１０年



《其他消息》﹡陳茂波稱已陷技術性衰退，經濟風急雨驟全年或負增長

﹡陳帆稱屯馬線預計下年首季通車，政府有留意業界損失

﹡中原表示十大屋苑周末成交錄２６宗，創逾４年新高

﹡深股通額度全日用１７﹒０５億元；滬股通額度全日用２０億元，陸股通淨

流入２８﹒４億

﹡據報外長王毅取消訪德，或對德官員見黃之鋒表不滿

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