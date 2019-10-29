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29/10/2019 07:46

《日出而作》中美或提前簽署協議，標指創新高，英國不會提前大選

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７０９０．７２　升　　１３２．６６點╱０．４９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０３９．４２　升　　　１６．８７點╱０．５６％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８３２５．９８　升　　　８２．８７點╱１．０１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３３１．２８　升　　　　６．８１點╱０．０９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２９４１．７１　升　　　４７．２０點╱０．３７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５７３０．５７　升　　　　８．４２點╱０．１５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０１，歐元兌美元１．１０４２

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