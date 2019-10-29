《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０９０．７２ 升 １３２．６６點╱０．４９％
標普５００ ３０３９．４２ 升 １６．８７點╱０．５６％
納斯達克 ８３２５．９８ 升 ８２．８７點╱１．０１％
倫敦富時１００ ７３３１．２８ 升 ６．８１點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １２９４１．７１ 升 ４７．２０點╱０．３７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７３０．５７ 升 ８．４２點╱０．１５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０１，歐元兌美元１．１０４２
29/10/2019 07:46
《日出而作》中美或提前簽署協議，標指創新高，英國不會提前大選
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０９０．７２ 升 １３２．６６點╱０．４９％
標普５００ ３０３９．４２ 升 １６．８７點╱０．５６％
納斯達克 ８３２５．９８ 升 ８２．８７點╱１．０１％
倫敦富時１００ ７３３１．２８ 升 ６．８１點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １２９４１．７１ 升 ４７．２０點╱０．３７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７３０．５７ 升 ８．４２點╱０．１５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０１，歐元兌美元１．１０４２
|國際動態29/10/2019
ISIL頭目中伏 傳已欽點接班人 恐怖主義威脅未除
|FOCUS28/10/2019
【FOCUS】四中全會聚焦國家治理 全面開放料「偷步」加速
|生財有道28/10/2019
匯控第三季稅前盈利跌18%至48億美元 遜預期
|興證快訊28/10/2019
新股熱潮
|生財有道28/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：友邦74元分段吸納
|樓市「胡」言28/10/2019
新按保拆解：首置客的槓桿加大幾多？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰