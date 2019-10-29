標普：政治動盪對銀行影響仍可控，惟料明年本港銀行盈利受壓

《經濟通通訊社２９日專訊》標普發表研究報告指，現時香港因政治因素帶來的社會動盪對

銀行板塊的影響可控，其香港的「銀行業國家風險評估（ＢＩＣＲＡ）」沒有受影響。標普認為

，香港的示威活動削弱社會凝聚力，亦削弱香港對政府部門的支持，或會降低香港抵禦不利經濟

發展的能力。而在信貸增長放緩下，標普期望樓市能溫和有序地回落。

標普預期，銀行板塊的信貸損失將適度增加及資產質量將轉弱，但香港即使面對經濟前景嚴

重惡化，香港在全球仍處於低位水平及可控。標普下調香港２０１９及２０２０年經濟增長，分

別由２﹒２％降至０﹒２％及由２﹒４％降至１﹒６％，遠低於２０１８年３％增長的預測。

另外，政府公布放寬按揭等措施，標普認為銀行不會放寬其承保標準，相信香港銀行業的風

險較同業低。標普指，由於適度的信貸成本增加及低利息導致淨息差收窄，料明年香港銀行的盈

利能力或受壓。不過，標普指香港銀行資金及流動性仍受惠於穩定的客戶存款基礎，貸存比率處

於健康水平。（ｊｏ）



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