《外資精點》花旗：匯控策略計劃執行風險高，重申沽售評級

《經濟通通訊社２９日專訊》花旗發表研究報告指出，匯豐控股（０００５）第三季業績反

映集團收入疲弱、貸款虧損可能增加，投資銀行稍後可能顯著下調匯控之盈利預測，加上在資金

緊張下，預計其策略計劃執行風險高，重申「沽售」評級，目標價為５４﹒４元。

報告說，匯控季績確認集團收入增長前景較預期更弱，集團亦不再預期２０２０年可達到有

形股本回報超過１１％的目標，並稱最新重組計劃等細節將會在公布全年業績時一併公布。

報告指，匯控估計第四季以及往後可能出現重大撥備，又暗示重組計劃涉及的支出或較

２０１９年時更大，管理層強調計劃維持股息，並將普通股權一級比率維持在１４％以上。花旗

估計集團可能會在回購方面下功夫。

另外，花旗認為匯控收入前景弱，財務總監提到第四季一個月港元同業拆息比第三季低３０

點子，花旗估計將對集團淨息差帶來約３個基點的負面影響，同時，花旗提到第四季是非利息收

入淡季，投行的全年預測數字似乎偏高。財務總監也證實本港中小企業的資產質素受壓。

（ｃｌ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

